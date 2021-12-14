Налим — необычная рыба Беларуси. Внешне он чем-то напоминает сома, но в отличии от него имеет только один маленький усик на нижней челюсти, голова налима некоторым кажется похожей на лягушачью.

Налим — единственный вид семейства тресковых в Беларуси, его сородичи — исключительно морские рыбы, обитающие в северных морях. Он ночной хищник, жадный и ненасытный. Активность налима, как правило, наблюдается с понижением воды до температуры +10ºС. Чем ниже температура воды, тем налим активнее и прожорливее.

К сожалению налима у нас, немного, а в последние годы его численность продолжает неуклонно снижаться. Виною тому аномально высокая температура воды летом в последние годы. На Украине, у наших южных соседей, где климат еще теплее, налим занесен в Красную книгу, и его ловля запрещена вообще.

Жлобинская межрайонная инспекция напоминает, что с 25 декабря 2021 года по всей Беларуси устанавливается запрет на вылов налима обыкновенного который продлится по 28 февраля 2022 года .

Запрет связан с началом у него нерестового периода. Ведь налим – рыба холодолюбивая, нерестится он при температуре воды 1 – 3 ºС или подо льдом. Икрометание у налима происходит с конца декабря по февраль. Плодовитость налима высока, а выживаемость икринок и личинок очень мала.

За добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере до 30 базовых величин. Кроме того, за каждую пойманную особь в этот период придется возместить вред в тройном размере – 27 базовых величин. А если общая сумма вреда превысит 100 базовых величин, наступит уголовная ответственность.

Если в этот период рыболов все же случайно поймал налима, то он должен отпустить рыбу в рыболовные угодья в живом виде.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.