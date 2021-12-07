Выявлено около 350 новых мест, связанных с геноцидом белорусского народа, сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, новая информация поступает практически каждый день.

«Мы сейчас начинаем плотно работать в архивах Российской Федерации. Группа прокурорских работников выбывает буквально на следующей неделе, чтобы начать выборку документов. Речь идет о миллионах листов сведений о преступлениях, которые совершали фашисты и их пособники здесь, на территории Беларуси, в годы Великой Отечественной войны, — сказал Андрей Швед. — Завершили работы до зимнего периода в Ченковском лесу — это место раньше не фигурировало ни в каких документах. Предстоит огромная работа не только на этом месте массового уничтожения людей. В целом около 350 уже новых мест, которые нужно будет обследовать начиная со следующего года, когда будут погодные условия, где предположительно уничтожали мирных граждан и военнослужащих Красной армии. Это в основном сведения, полученные со слов очевидцев и свидетелей».

Генпрокурор отметил, что тезис о том, что в Беларуси погиб каждый третий, сегодня можно официально подтвердить. «Мы подходим сегодня к этой печальной, трагической цифре. Только в одном Ченковском лесу не менее 100 тыс. человек было уничтожено. Поэтому говорить сегодня о том, что фашистами было убито 2,5-2,6 млн человек, к сожалению, не приходится. Мы только начинаем осознавать и подходить к оценке реальных масштабов гибели наших людей от рук фашистов и их пособников здесь в годы войны», — дополнил он.

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