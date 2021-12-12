Удивительное дело – новый год на носу, а лесники собирают урожай. Да не простой, а стратегический для всей лесной отрасли. Одними из первых к этому важному процессу приступили в Викторинском лесничестве. Не откладывая в долгий ящик, мы поспешили узнать из первых уст обо всех тонкостях процесса.

Как пояснил лесничий Викторинского лесничества Дмитрий Юденков, сбор шишек сосны они начали на текущей неделе. Все дело в том, что шишки обычно созревают в ноябре-декабре. И где-то до середины февраля лесники должны завершить эту работу. Позже нельзя: шишки под воздействием солнечного света раскрываются, и семена выпадают. Собирают шишки исключительно вручную со здоровых деревьев примерно 10-летнего возраста и старше. Если в это время идет рубка, их обрывают и с поваленных деревьев.

– Шишки собрали, перебрали, очистили от мусора, отобрали некондицию. Кстати, диаметр должен быть не менее 2 см, – рассказывает об основных этапах заготовки Дмитрий Николаевич и продолжает: – Собранный урожай везем на сушильную установку. В прошлом году, например, в Жлобин. Там на специальных барабанах их сушат, дальше идет процесс «обескрыливания» семян. Затем они упаковываются в герметичные пакеты, в которых будут храниться несколько лет. С тонны шишек получаем около 10 кг семян. План на этот сезон – 2,5 тонны шишек. Это не пустые цифры. Количество подлежащих сбору шишек определяется уже летом: какая из них выросла в этом году, как «налилась».

В лесничестве используют только свои семена, которые сначала высевают в питомнике, а потом молодые сосенки отправляются на лесные плантации. Ежегодно высаживают не менее 50 га. И тут действует золотое правило лесников: вырубка – синоним восстановления.

То, что сбор семян – стратегически важный процесс, подтверждает и простая арифметика. Так, из 50 кг семян сосны первого сорта, высаженных на 1 га земли в питомнике, вырастет 2,2 млн. сеянцев. На лесных плантациях, в свою очередь, на 1 га высаживают 6600 саженцев. Получается, что 50-килограммовым мешком семян можно посадить 330 га молодого леса.

Площадь владений Викторинского лесничества – 10,5 тысячи га насаждений. Шишки собирают лесники. О том, как это происходит на деле, наглядно продемонстрировал нам лесник Владимир Гаврилин. «Этот бесхитростный на первый взгляд процесс далеко не прост, – делится с нами Владимир Николаевич. – В первую очередь, сбор шишек – трудоемкий процесс: их на дереве не так много, к каждой нужно дотянуться. Достаточно времени пройдет, пока плетеное лукошко наполнится доверху. Да и непогода зачастую наш враг. Но ничего, мы уже не первый год занимаемся заготовкой семян, понимаем важность этого процесса для предприятия в целом».

И оснований не доверять Владимиру Гаврилину у нас вовсе не было: потомственный лесник, не первый год в лесном хозяйстве. Знает каждую тропу в своих владениях, которые простираются от Майского до Коромки, откуда наш герой родом. А на родной земле, как известно, и дышится легче, и работается лучше, с душой и полной самоотдачей.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец