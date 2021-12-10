С какими неврологическими патологиями сталкиваются переболевшие COVID-19?

Какова профилактика тромбозов?

Можно ли предупредить инсульт?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – заведующий неврологическим отделением № 1 областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Александр Васильевич СКАЧКОВ.

Звоните в пятницу, 10 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».