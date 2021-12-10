- С какими неврологическими патологиями сталкиваются переболевшие COVID-19?
- Какова профилактика тромбозов?
- Можно ли предупредить инсульт?
Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции – заведующий неврологическим отделением № 1 областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Александр Васильевич СКАЧКОВ.
Звоните в пятницу, 10 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».