В рамках контроля за выполнением поручения Главы государства по контролю за своевременной выплатой заработной платы Комитет государственного контроля Гомельской области 16 декабря проведет «горячую телефонную линию» с населением области.

Во время «горячей телефонной линии» граждане с 11.00

до 13.00 по телефону 8 (0232) 23-83-87 могут сообщить о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Комитетом госконтроля будут приняты соответствующие меры реагирования

Комитет государственного контроля

Гомельской области