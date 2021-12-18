В ходе проведения «Дня открытых дверей» участники смогут встретиться с командованием факультета Белорусского государственного университета транспорта, познакомиться с учебно­материальной базой и порядком поступления на военно-транспортный факультет в 2022 году.

Приглашаются учащиеся средних школ, колледжей, а также средних специальных учебных заведений.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Гомель, ул. Кирова 34, аудитория 340. Начало мероприятий в 11.00. За справками обращаться в военный комиссариат Буда- Кошелевского и Чечерского районов пр телефону 7-78-73 до 15.18.2021 г.