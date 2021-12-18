Он все понимает, но тяжелая болезнь не позволяет ему самостоятельно сидеть и ходить.

В марте 2021 года Федя вместе с мамой – Еленой Ивановной – которая фактически воспитывает сына одна, отпраздновал свое 18-летие. Сейчас он считается взрослым инвалидом 1 группы и живет с тяжелым диагнозом: ДЦП на фоне порэнцефалической кисты головного мозга. Он не может самостоятельно сидеть, ходить, у него нет навыков самообслуживания, практически отсутствует речь. За последние 2 года Федя вырос на 26 сантиметров, и старая коляска, которая прослужила ему более 10 лет, больше не подходит по росту и стала выходить из строя. Без коляски парень фактически лишается возможности выехать за пределы квартиры.

Мама чувствовала – что-то не так…

Маленький Федя родился недоношенным, на 31 неделе беременности. Медицинский уход и мамина любовь помогли малышу оправиться, набрать вес. Через 2 месяца мама с малышом покинули больничные стены.

– Доктора говорили, что все хорошо, ребенок здоров, – рассказывает Елена Ивановна. – Но прошло немного времени, и я стала замечать, что развитие Феди происходит как-то не так. Внешне он ничем не отличался от сверстников, но я стала обращать внимание на неестественные движения, излишнюю напряженность мышц.

Мама Феди стала обращаться к специалистам, но слышала, что с ребенком все нормально. Тогда Елена Ивановна стала искать возможности попасть на консультацию к известному белорусскому детскому неврологу, профессору Георгию Георгиевичу Шанько. Именно он смог выявить тяжелую патологию у Феди – на МРТ у мальчика была обнаружена порэнцефалическая киста головного мозга, которая, вероятно, образовалась в результате родовой травмы по причине кровоизлияния в мозг.

– Было проведено множество обследований, консультаций с лучшими нейрохирургами и невропатологами. В операции сыну было отказано, т.к. никто не мог гарантировать её успешный исход. В целом же я слышала, что сын будет очень тяжелым, возможно не будет даже видеть и слышать, – вспоминает мама.

Для Елены Ивановны было очень тяжело принять и пережить такие новости, справиться с эмоциями, но она нашла в себе силы на сложную борьбу с болезнью и все эти годы делала все возможное, чтобы помочь сыну.

Лечение, реабилитации … и молитвы

Федю стали активно реабилитировать в белорусских специализированных центрах, один за одним назначались длительные курсы лечения. Со временем мальчик начал реагировать на маму, выражать эмоции. Но, несмотря на операции, проведённые на ногах, мальчик так и не смог самостоятельно сесть и освоить ходьбу.

Эмоционально Федя сохранен, понимает речь, реагирует на происходящее, пытается произносить некоторые слова, проявляет интерес к определенным предметам, любит быть во внимании других людей.

В этом году Федя закончил обучение в Сморгонском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Сейчас практически всегда находится дома. Любит проводить время у телевизора вместе с мамой, с интересом смотрит юмористические программы. Специально для него в семье появился домашний питомец – собака Перси. Для парня – это главный четвероногий друг и товарищ по играм.

Феде необходима специализированная коляска

Что просто выйти на улицу или съездить с мамой в магазин, поехать в лес или на дачу, Феде нужна коляска. Без нее он фактически не может покинуть квартиру. В случае крайней необходимости мама садит его в старую коляску, которой Федя пользовался на протяжении последних 10-ти лет. Но модель уже не подходит мальчику по росту и сильно изношена.

«Феде необходима взрослая коляска, т.к. он сильно вырос. Мы подобрали подходящий вариант – кресло-коляска «Hoggi». В ней есть так называемые потенциал роста, она прослужит много лет. Огромное достоинство конкретно для Феди в этой коляске – раскладывающаяся спинка. Сын не может длительное время сидеть, время от времени ему нужно занимать положение лежа. Модель оснащена регулировкой подножки, угла наклона спинки, ширины и глубины сидения, что дает возможность подстраивать коляску под физические особенности сына. Покупка такого средства реабилитации поможет значительно облегчить уход за Федей», – рассказывает мама.

Помочь может каждый!

Мама воспитывает Федю одна. Чтобы иметь возможность зарабатывать и обеспечивать себя и сына, Елена Ивановна работает, но этого все равно недостаточно. Осилить покупку дорогостоящей коляски мама не может.

Оказать помощь в приобретении для парня кресла-коляски инвалидной «Hoggi» с принадлежностями, стоимостью 330500 рос.руб. (11368 бел.руб. по курсу НБРБ на 18.10.2021), Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Мысский Фёдор:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Мысский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Мысский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Мысский Фёдор, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!