Управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома приглашает 22 декабря 2021 г. с 10.00 до 11.00 на ярмарку вакансий по адресу: ул. Ленина, дом 2.

За консультацией обращаться по тел.7-74-54