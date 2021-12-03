3 декабря заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов провел прием граждан и встретился с идеологическим активом Буда-Кошелевского района

В ходе встречи Владимир Александрович озвучил важнейшие задачи, стоящие перед районными органами власти и идеологическим активом. В частности, обсудили основное политическое событие – предстоящий референдум по изменению Конституции Беларуси. Особое внимание было уделено вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции. Владимир Привалов обратил внимание на необходимость наращивания темпов вакцинации в районе, особенно сейчас, когда мы вышли на плато. Для этого нужно максимально задействовать возможности мобильных прививочных бригад, чаще встречаться с людьми, активно использовать современные каналы коммуникации.

«Защита здоровья и жизни людей – наша общая задача. Сейчас необходимо максимально активизировать работу по вакцинации, чтобы мы были готовы к очередной волне. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Практика показывает, что особенно тяжело болеют именно непривитые любого возраста. Вирус не делает различий между возрастами. Именно это нужно донести до людей. И важная роль в этом важном деле отводится идеологическому активу», – отметил он.

Говорили на встрече о проблемах в сфере образования и спорта, вместе искали пути их решения. Обсудили работу центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия и многие другие вопросы.

В ходе личного приема, который заместитель председателя облисполкома провел до встречи с идеологическим активом, был поднят вопрос трудоустройства. За помощью к Владимиру Александровичу обратилась жительница райцентра. Женщина с августа не может найти работу. Самостоятельно с проблемой справиться не смогла, поэтому обратилась за помощью. Заместитель председателя облисполкома взял просьбу жительницы на личный контроль и заверил, что ей подберут подходящую вакансию.