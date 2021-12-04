Не секрет, что большинство пожаров в квартирах и частных домовладениях происходят именно в тот момент, когда человек спит: во сне он не чувствует запах дыма, поэтому становится наиболее беззащитным и не может отвести удар стихии. Одной из гарантированных мер своевременного обнаружения задымления и оповещения об этом является автономный пожарный извещатель (АПИ) – маленький, но жизненно важный прибор, который позволит предупредить трагедию и спасти не одну жизнь.

В целях повышения уровня безопасности населения в период с 4 по 12 декабря в Буда-Кошелевском районе проходит акция по предупреждению гибели людей от пожаров в жилищном фонде «Извещатель в каждый дом».

Во время ее проведения местные исполнительные и распорядительные органы активизируют работу смотровых комиссий с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики. Особый акцент будет сделан на дома безработных и злоупотребляющих спиртными напитками граждан.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проводят индивидуальную профилактическую работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности в домовладениях одиноких и одиноко проживающих граждан, многодетных семей и других представителей целевой аудитории акции.

Кроме того, в местах с массовым пребыванием людей (торговые центры, вокзалы, рынки и др.) появится наглядно-изобразительная продукция по тематике акции, а средства массовой информации и интернет-ресурсы наполнятся материалами, освещающими вопросы установки автономных пожарных извещателей и проверки их работоспособности.

Помните: залог вашего благополучия – соблюдение правил пожарной безопасности. Установите пожарный извещатель, чтобы сберечь себя и своих близких!