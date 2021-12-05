У многодетной мамы, Людмилы Сергеевны Романовой, 4 детей. Две малышки-двойняшки родились недоношенными, но победили в тяжелой борьбе за жизнь. Сейчас девочкам 5 лет, они живут и борются с тяжелыми диагнозами, основной из которых – ДЦП. Чтобы Милана смогла самостоятельно сесть, а Диана – начать нормально ходить, – девочкам необходима операция, суммарной стоимостью 2670 бел.руб. Собрать эти средства самостоятельно мама не в силах, и просит о помощи!

«Милану – спасем, Диану – нет»

Милана и Диана – долгожданные малышки в семье Романовых. Родились они на 26 неделе, весом всего 970 и 870 грамм. Не дышали.

– Обеих моих девочек сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, кормили через зонд специализированным питанием. Они боролись за жизнь изо всех сил, – вспоминает мама. – В скором времени Милана пошла на поправку. Доктора говорили, что она спасена.

Диане не давали и шанса на жизнь. Она не воспринимала питание, ее дыхательные пути то и дело забивались слизью, она практически не покидала реанимацию. Шесть месяцев она провела на аппарате ИВЛ, но справилась и начала дышать самостоятельно. Только спустя полгода я забрала моих малышек домой, – рассказывает Людмила Сергеевна.

За помощью для двойняшек мама обратилась в РНЦП «Мать и дитя», куда с тех самых пор каждые 2 месяца они приезжают на лечение и реабилитацию. ЛФК, массажи, медикаментозное лечение постепенно начинали давать результаты. Но в 1 годик у Миланы появились первые судороги.

– Милану выкручивало по 5 раз на день, мышечные спазмы сковывали тело, искажалось лицо. Она перестала переворачиваться, перестала ползать. Все, чего мы добились, ушло, – вспоминает мама. – В скором времени у Миланы подтвердилась эпилепсия.

После года обеим девочкам оформили инвалидность. Их основной диагноз – ДЦП, с сопутствующими заболеваниями. У Дианы – первая степень утраты здоровья, у Миланы – четвертая.

Нужна операция!

– Диана и Милана очень веселые дружелюбные девочки. Когда они вдвоем – им никто не нужен, – рассказывает о дочерях мама. – Вместе играют, смотрят мультфильмы, выходят на прогулку, вместе ездят на реабилитации и лечение. И сейчас на операцию тоже отправятся вместе.

Благодаря постоянным занятиям, приему лекарственных препаратов, помощи докторов, занятиям с реабилитологами, Диана начала хорошо развиваться. Она разговаривает, ходит, но совсем не долго, и пока только на цыпочках. Она не может ставить ножки на стопы при ходьбе, из-за чего они быстро устают и начинают болеть.

Милана в свои 5 лет до сих пор не может самостоятельно сидеть, не может ходить, с трудом берет предметы в ручки. Ее состояние зависит от противоэпилептических препаратов, благодаря которым сейчас уже полностью купируются судорожные припадки.

– Большинство докторов поставили на Милане крест сразу как начались судороги и подтвердилась эпилепсия. Ей противопоказаны многие виды реабилитации, даже массаж. Но Тульские доктора дали нам не просто надежду, – рассказывает мама. – Они убеждены, что операция позволит Диане начать нормально ходить, а Милана сможет сидеть самостоятельно. Эту операцию необходимо будет повторить где-то через 2 года, но хирурги гарантируют, что она поможет обеим моим девочкам.

5 февраля 2022 года Милану и Диану будут ожидать на операцию – закрытую фрагментирующую фибротомию деформаций мягких тканей – доктора Института клинической реабилитологии города Тулы. Операция будет проведена для девочек в медицинском центре «ЭлМед» (г.Гомель).

– Я обращаюсь с просьбой о помощи ко всем добрым людям! Суммарная стоимость операции для моих девочек – 2670 бел.руб. Мне одной такую сумму очень тяжело собрать, поскольку много денежных средств уходит на лекарства, занятия ЛФК, массажи, на приобретение различных приспособлений для физических упражнений. Мы с Дианой и Миланой будем очень благодарны, если Вы нам поможете!

Центр помощи «Вера» открывает сбор в поддержку Миланы и Дианы Романовых и очень просит Вас о помощи для девочек!

Помочь Милане и Диане в оплате для них операции – закрытой фрагментирующей фибротомии деформаций мягких тканей, суммарной стоимостью за обе операции – 2670 бел.руб., Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Романовы:

1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4.SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия детей> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Романовы ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Романовы 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555, Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ и укажите цель пожертвования – Романовы, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!