Управление по труду, занятости и социальной защите Буда-Кошелевского райисполкома приглашает:

8 декабря 2021г. с 10.00 час. до 11.00 час. на Ярмарку вакансий по адресу: ул.Ленина, дом 2

За консультацией обращаться по тел.77454