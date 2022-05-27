Сотрудники ГАИ Гомельского региона совместно с нарядами ДПС граничащих областей страны и спецподразделением ДПС «Стрела» с 27 по 30 мая по всей области проведут усиленную отработку дорог. Об этом сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

В УГАИ отметили: в регионе дорожно-транспортная обстановка остается нестабильной. За 4 месяца и 25 дней мая в области произошло 156 ДТП, в которых 160 человек получили травмы и 34 погибли. Число погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 16.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят информационно-разъяснительную работу со всеми участниками дорожного движения. Однако нередки случаи недисциплинированного и безответственного отношения к ПДД и со стороны водителей, и других участников дорожного движения.

Во время отработки стражи дорог усилят надзор за дорожным движением. Наряды будут приближены к местам, где велика вероятность аварий. При этом особое внимание уделят тому, как водители соблюдают скоростные режимы, правила обгона. Проверят физическое состояние автолюбителей и документы.

Проконтролируют правоохранители и пешеходов — как они следуют ПДД, используют ли в темное время суток световозвращающие элементы.

«Обдумывайте наперед все свои действия и помните: один неверный шаг может привести к непоправимым последствиям. Дорога ошибок не прощает, поэтому уважайте других, берегите себя и своих родных», — обратились ко всем участникам дорожного движения госавтоинспекторы.