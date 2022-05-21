Грандиозный фестиваль прошёл в Речице 20 и 21 мая.

20 числа была организована специализированная программа-пресс-тур по историческим местам для журналистов Беларуси. В неё вошло посещение музеев и главных историко-культурных мест Речицкого района: краеведческого музея, Часовни Святой Ефросинии Полоцкой, Речицкого метизного завода, усадьбы «Велес» в деревне Милоград.

Второй день оказался не менее насыщенным. В программе фестиваля: выставка белорусских предприятий и брендов, олимпийский квест,презентации белорусской одежды, предпринимателей и дизайнеров страны, а также конкурс вокалистов и развлекательно-концертная программа.

Приветственное слово «Вытокам» сказал Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко. Национальный олимпийский комитет выразил поддержку спорту Речицкого района и вручил сертификат на 100 000 белорусских рублей.

Будакошелевщину на фестивале «Вытокi» представили одни из лучших предприятий района: РУП «Белоруснефть-Особино» и СП «Амипак»-ОАО. Культурно-национальную выставку презентовал Рогинский центр народного творчества, встречая участников и гостей города с караваем.

Одно из основных направлений фестиваля «Вытокi» — спорт, поэтому для участников организовали олимпийский квест, состоящий из спортивных и познавательных площадок. Он включает задания в разных видах спорта, за преодоление которых можно было получить печати. Участникам предстояло собрать 15 печатей, чтобы выиграть главный приз — Bluetooth-колонку. За неё могли побороться ребята до 14 лет.

Да самого вечера на сцене проходил брейк-батл в разных возрастных категориях. Ребята соревновались друг с другом в танцевальном направлении брейк-данс, выполняя движения под ритмичную музыку.

Приятным завершением культурно-спортивного фестиваля стала концертная программа.

Следующими «Вытокi» примет город Слоним 3-4 июня.

Алина ЮРИНСКАЯ

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