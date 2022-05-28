В начале февраля текущего года на страницах районки и в соцсетях «Авангард» рассказал трогательную историю аиста Даши, получившую широкий резонанс. Птица после спасения и трех лет жизни у пенсионеров обрела новую прописку в центре экологического отдыха и рыбалки Bellagio, что под Гомелем. И вот на днях туда отправился еще один выходец из нашего района – маленький лосенок, которого буквально спасли от смерти неравнодушные люди.

История спасения новорожденного лосенка началась с момента обнаружения в лесу беременной лосихи. На животное обратили внимание работники Чеботовичского лесничества, которые занимались посадкой леса на одной из делянок.

– Беременное животное сразу привлекло внимание. Было видно, что оно растерянно и не знает, как себя вести в данной ситуации, – рассказывает один из участников истории спасения мастер леса Чернянского лесничества, егерь Приднепровского охотхозяйства Александр Авраменко. – О том, что лосиха отелилась сразу двумя малышами, мне сообщил лесничий. Конечно же, семейство мы сразу взяли под наблюдение. В первый и второй день малыши находились вместе с матерью, а вот на третий что-то пошло не так. Приехав на место, я обнаружил только одного лосенка. Самка с малышом, который был покрупнее и покрепче, ушла и больше не вернулась. Возможно, это произошло в силу того, что она была молодой и телилась впервые. А может поняла, что не прокормит двоих детей, или же, что тоже вполне вероятно, семейство спугнули хищники. Сначала мы с лесником наблюдали за лосенком и надеялись, что лосиха придет за ним, но вскоре забили тревогу, ведь малышка могла погибнуть с голода. К счастью, выход нашелся: Григорий Капельчук по несколько раз в день приезжал в лес и выпаивал найденыша домашним коровьим молоком. Поначалу у лосенка плохо получалось пить из соски, но, как говорится, голод не тетка – приловчился.

По словам Александра Павловича, данная ситуация требовала скорейшего решения: на кону буквально стояла жизнь животного. Он обратился в Гомельский БООР, где главный охотовед посоветовал после всех необходимых административных процедур передать лосенка в частный зоопарк. Как человек ответственный и неравнодушный, Александр Авраменко взялся за дело, которое, к слову, оказалось не из простых. Ведь, чтобы забрать животное из леса и передать в другие руки, нужно соблюсти ряд процедур: оформить необходимые документы и обследовать состояние здоровья малыша. Только после этого комиссией дается разрешение на его изъятие и перемещение.

К счастью, все это уже позади. Лосенок отправился к нашим хорошим знакомым – в частный зоопарк центра экологического отдыха и рыбалки Bellagio, где с готовностью помогают диким животным, создавая для них все необходимые условия обитания. Руководитель центра Василий Антонов лично приехал за лосенком, чтобы познакомиться с будущим питомцем. Не могла не поинтересоваться, как там поживает наш аист.

– С птицей все отлично. Она мирно уживается по соседству с другими многочисленными обитателями зоопарка, а их у нас порядка 150 представителей животного мира. К слову, ее хозяин, как и обещал, отведывает бывшую подопечную. Уверен, что и лосенок, которого мы скорее всего назовем Майей, обретет у нас постоянную прописку. Несмотря на совсем юный возраст, а малышке около десяти дней, люди вовремя протянули ей руку помощи и не дали погибнуть. Хороший уход, соответствующие условия проживания и сбалансированное питание помогут лосенку встать на ноги, – отметил владелец центра.

Глядя на то, как прощались с лосенком его спасители, понимаю, что в нашем мире достаточно места доброте, неравнодушию и сопереживанию. Очень хочется, чтобы ни одно животное не осталось в беде, а случись что, на его пути встретились такие же чуткие люди.

Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды: чтобы извлечь дикое животное из среды обитания, необходимо соответствующее разрешение, которое выдает Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. За самовольное изъятие зверей и птиц из природы предусмотрена административная ответственность по ст. 16.23 КоАП. Без разрешения допускается отлов диких животных только отдельных видов, перечисленных в приложении к постановлению (это некоторые врановые, грызуны и другие). Также обойтись без разрешительного документа можно, если цель отлова – оказание помощи в случаях заболевания, травмирования, ранения, угрозы гибели при стихийных бедствиях.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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