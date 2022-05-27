Сериалы – это, конечно, зло. Очень затягивают, по крайней мере, у меня так. Чтобы не гадать о развитии событий в ожидании новой серии, я предпочитаю смотреть сериал, когда выйдет весь сезон, а лучше несколько. Но такая практика чревата бессонными ночами. Каюсь, натура увлекающаяся. Зная свои слабости, крайне редко смотрю многосерийные фильмы. Но два месяца назад я все-таки подсела на один сериал, причем в этот раз отступила от своего правила: теперь все время провожу в ожидании выхода новых серий. Сценаристы, правда, оплошали: слишком насытили событиями и сюжетными линиями первые серии, поэтому последующие были послабее в плане накала и интриги. Но ничего, они пытаются исправить ситуацию неожиданными поворотами повествования.

Так о чем сюжет? Решил как-то Евросоюз ввести всеобъемлющие «адские» санкции против России. Урсула фон дер Ляйен требовала от всех разорвать с Россией торговые связи. Ввели много всего и сразу, чтобы одним ударом сокрушить и обанкротить ужасный «Мордор». Но что-то пошло не так, и «Мордор» решил не сокрушаться и даже немножко начал дерзить. В конце марта Россия предупредила недружественные страны, чтобы они готовились покупать российский газ за рубли. Европейские лидеры были возмущены этим фактом, называя его попыткой обойти санкции. А в России между тем открывают рублевые счета для оплаты поставок газа. Страны ЕС практически в едином порыве отказываются платить на предложенных условиях. Еврокомиссия заявляет, что российская схема нарушает санкции. И только сохранившие здравый рассудок Венгрия и Сербия дают согласие на оплату в рублях.

Время идет, цены на газ растут, подземные хранилища не заполняются. И вот, Еврокомиссия уже заявляет, что вариант оплаты газа по новой схеме необязательно нарушает санкции. В ЕС начинают задумываться, как же красиво выйти из ситуации, которую сами создали. Мой самый любимый вариант: Евросоюз сам определяет цену, которую будет платить за сырье. При этом воспользоваться выплаченными средствами Россия сможет только с разрешения ЕС. Почему-то воплотить этот идеальный план у них не получилось. Даже странно.

Отдельные страны начинают делать осторожные заявления, что их экономики слишком сильно зависят от поставок российского газа и не помешало бы рассмотреть вариант оплаты в рублях. Промышленные круги Германии прогнозируют остановку производств и финансовый крах в случае отказа от российского газа. И вот уже первые платежи по новой схеме поступают на счет Газпромбанка. И только гордые и принципиальные Польша и Болгария категорично заявляют об отказе платить в рублях. В ответ на это Россия также категорично останавливает поставки в эти страны: нет денег – нет газа. Министры энергетики стран ЕС дружно осудили прекращение поставок в Польшу и Болгарию. Глава Еврокомиссии назвала это «шантажом» и привычно пригрозила очередным разрушительным пакетом санкций, уже шестым. А между тем очередная группа европейских импортеров энергоресурсов оплачивает поставки газа в рублях. Да и Еврокомиссия пришла к выводу, что нужно разрешить европейским компаниям платить за газ в рублях. Здесь хочется передать огромный привет Польше и Болгарии, особенно гордой Болгарии. У нее все, видимо, настолько хорошо, что можно себе позволить и от строительства Южного потока отказаться, а теперь вот и от российского газа.

Но вернемся к шестому пакету санкций. Так как от российского газа они отказаться не могут, все возможные санкции уже ранее ввели, у Евросоюза остался только один способ насолить России – ввести эмбарго на импорт нефти. Но Венгрия и Словакия, экономика которых зависит от поставок нефти из России, не поддержали нефтяное эмбарго. Их примеру последовали Болгария и Чехия. В общем, с нефтяным эмбарго против России у Евросоюза тоже ничего не получилось: не удалось достигнуть соглашения. Ну, по крайней мере все так думали, пока Урсула фон дер Ляйен не объяснила (вот просто обожаю такое), что на самом деле все именно так и задумывалось, чтобы… помешать Путину. Цитата: «Мы всегда должны находить правильный баланс, чтобы не слишком навредить нашей экономике, потому что это сильнейший рычаг против этой путинской агрессии. Возьмем, например, нефть. Мы должны быть осторожными, потому что при немедленном полном отказе от поставок он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что мы опустошаем его военную казну». То есть, чтобы навредить России, Евросоюз будет покупать нефть у России. Считаю, что это просто идеальный финал первого сезона. Буду с нетерпением ждать второй: наверняка скоро еще что-нибудь оригинальное выдадут.

А если серьезно, от всех этих политических игр страдают простые люди. Вот их жалко. Конечно, события последних лет и тотальные санкции оказали определенное влияние и на экономику Беларуси. Но у нас нет дефицита продовольствия, нет взрывного роста цен на продукты питания и коммунальные услуги. Например, в Вене стоимость электроэнергии выросла на 120%, а в Мюнхене компания-поставщик газа разослала своим абонентам уведомления, что в июле стоимость услуг повысится в 4 раза. И вообще, как сказала представитель английского парламента: «Жителям Великобритании, которые начали испытывать трудности из-за роста цен на жилье, нужно больше работать или найти более высокооплачиваемую службу». Ну а что поделать, демократия. Но если вот это всё – демократия, то я, пожалуй, предпочту старую добрую «диктатуру».

Анна ЛИТАШ