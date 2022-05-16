Второй сезон культурно-спортивного фестиваля

«Вытокi. Крок да Алiмпу» в 2022 году открывается в Гомельской

области. Главная цель проекта – раскрытие потенциала региона через

спорт, культуру, науку и образование.



С 20 по 21 мая 2022 г. праздник пройдет в Речице. Один

из старейших городов Беларуси обладает интересным и богатым

историко-культурным наследием, с которым на протяжении двух дней

смогут познакомиться участники и гости фестиваля.

Откроется праздник пресс-туром для представителей

республиканских и региональных СМИ, организаторов и участников

(краеведческий музей, ул. Пролетарская, 2; начало – в 13.00). В ходе

двухчасовой программы запланированы посещения наиболее знаковых

мест Речицы, где журналисты поближе познакомятся с туристическим

потенциалом района.

Продолжится первый день «Вытоков» семинаром, который пройдет

в формате круглого стола «Актуальные вопросы подготовки

спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК

и Высшей школы тренеров, специалистов спортивных организаций

Гомельской области (Площадь Октября, 6; 15.00). Интересным обещает

стать и семинар-практикум Белорусской олимпийской академии

(Советская, 25; 15.00). Во время его проведения участники познакомятся

с олимпийским ценностями и достижениями белорусских атлетов

на главных стартах четырехлетия.

В картинной галерее имени А. Исачева (ул. Набережная, 11; 18.00)

состоится мастер-класс по набойке на тему: «Маляванка. Вытокi

самабытнага мастацтва», где посетители смогут ознакомиться

с творчеством самодеятельных мастеров и современных авторов этого

вида декоративно-прикладного искусства Беларуси, а также создать

памятный сувенир своими руками.

Маляваные дываны – в переводе с белорусского языка означает

«расписные ковры» – это вид народного творчества, картины большого

размера, написанные на домотканом холсте или мешковине черного либо

темно-коричневого цвета масляными или самодельными клеевыми

красками.

Среди наиболее известных художников, работавших в этой

технике, – Язеп Дроздович. «Маляванкi» включены в государственный

список историко-культурных ценностей.

Завершится первый день фестиваля концертом органной музыки

Валерия Шмата (Речицкая детская школа искусств», ул. Советская 27;

20.00).

Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»

21 мая станет Площадь Октября. Каждый желающий получит

возможность принять участие в олимпийском квесте, попробовать себя

в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных

видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы

(с 13.00 до 17.00). Для участников будут работать фуд-корт, зона

семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».

Спортивные площадки будут организованы по 30 видам спорта: борьба

вольная, бокс, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая

стрельба, дзюдо, тяжелая атлетика, настольный теннис, конный спорт,

каратэ, хоккей с шайбой, пожарно-спасательный спорт, стрельба из лука,

теннис, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, откроется и новая локация

– метание ножей и другие активности.

Дополнительно будет организована площадка научно-

практического центра спорта (РНПЦ) и диспансера спортивной

медицины.

Как и в прошлом году, Министерство по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь предоставит вертолет МЧС, с которого спустятся

парашютисты с Государственным флагом Республики Беларусь,

флагами Национального олимпийского комитета и Министерства

по чрезвычайным ситуациям.

В заключительный день фестиваля состоится также презентация

коллекций одежды «Роднае моднае» (17.00) белорусских предприятий,

дизайнеров и предпринимателей. Каждый желающий сможет также

приобрести продукцию от отечественных дизайнеров и предприятий.

На главной сценической площадке определят лучших молодых

исполнителей в вокальном конкурсе (Площадь Октября; 18.00).

Лауреаты получат дипломы и призы, а также смогут в дальнейшем

принять участие в мастер-классах ведущих наставников страны.

Фестивальная программа в Речице завершится 21 мая вечерним

гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады

(Площадь Октября; 20.00).

Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi» продолжится в 2022 году

в следующих городах: Столин (3 – 4 июня), Новогрудок (17 – 18 июня), Горки

(22 – 23 июля), Полоцк (12 – 13 августа), Копыль (26 – 27 августа).

Справочно:

В 2022 году культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу»,

который объединяет людей разных интересов и возрастов. состоится

во второй раз. Годом ранее в нем приняли участие более 100.000 человек

в шести городах нашей страны, более 20.000 юных белорусов прошли

олимпийский квест. Фестиваль «Вытокi» в 2021 году способствовал

развитию видов спорта в регионах. При содействии НОК Беларуси, в регионах

(Орша и Кобрин) начали работу два отделения по теннису.

В Солигорске состоялось открытие спортшколы, где построена

великолепная база для занятий теннисом.

На фестивале «Вытокi. Крок да Алiмпу» юные артисты получили

возможность проявить свои таланты, а обладательница Гран-при

финального конкурса в Минске Софья Рустамова получила в подарок песню

и выступила на конкурсе молодых артистов на «Славянском базаре».

В 2021 году в молодежной образовательной программе «Вытокi»

представлены более 30 молодежных проектов. Организованы консультации

с представителями Национального центра интеллектуальной

собственности (НЦИС) и патентных агентств по охране интеллектуальной

собственности, продвижению молодежных инициатив. По результатам

этой работы один из проектов стал финалистом республиканского конкурса

ГКНТ «Лучший молодежный проект». Издан буклет с презентацией лучших

проектов программы.

Отметим, в культурно-экономической программе «Капитал места»,

в рамках фестиваля, в семинарах по разработке и продвижению региональных

и национальных брендов приняли участие более 120 представителей местных

предприятий и организаций. Проведены консультации по регистрации

географических указаний для двух предприятий, имеющих очевидные

перспективы в этом направлении. Фестиваль способствовал продвижению

и местных брендов, которые нередко хорошо представленные за рубежом,

получили дополнительную возможность продвижения своей продукции

на республиканском уровне (пример – «Кобринские сыры»).

НОК Беларуси по итогам 2021 года также был удостоен специальной премии

Президента Республики Беларусь. Награда присуждена за организацию

и проведение спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу».

Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный

олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов

Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».

Вход на все мероприятия – бесплатный.

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия с 20 по 21 мая и направить данные Ваших

представителей для аккредитации не позднее 16 мая на e-mail: press@noc.by (Виктория Меннанова, пресс-секретарь

НОК Беларуси, +375 17 309 25 06, +375 29 6928807; ведущий специалист Новиков Александр +375 17 309 25 51).

По вопросам освещения культурной программы 20-21 мая обращаться по телефону

+375 29 807-01-82, Валентина Дынич (ООО «БелБрендАудит).