Второй сезон культурно-спортивного фестиваля
«Вытокi. Крок да Алiмпу» в 2022 году открывается в Гомельской
области. Главная цель проекта – раскрытие потенциала региона через
спорт, культуру, науку и образование.
С 20 по 21 мая 2022 г. праздник пройдет в Речице. Один
из старейших городов Беларуси обладает интересным и богатым
историко-культурным наследием, с которым на протяжении двух дней
смогут познакомиться участники и гости фестиваля.
Откроется праздник пресс-туром для представителей
республиканских и региональных СМИ, организаторов и участников
(краеведческий музей, ул. Пролетарская, 2; начало – в 13.00). В ходе
двухчасовой программы запланированы посещения наиболее знаковых
мест Речицы, где журналисты поближе познакомятся с туристическим
потенциалом района.
Продолжится первый день «Вытоков» семинаром, который пройдет
в формате круглого стола «Актуальные вопросы подготовки
спортсменов и пути их решения» с участием специалистов БГУФК
и Высшей школы тренеров, специалистов спортивных организаций
Гомельской области (Площадь Октября, 6; 15.00). Интересным обещает
стать и семинар-практикум Белорусской олимпийской академии
(Советская, 25; 15.00). Во время его проведения участники познакомятся
с олимпийским ценностями и достижениями белорусских атлетов
на главных стартах четырехлетия.
В картинной галерее имени А. Исачева (ул. Набережная, 11; 18.00)
состоится мастер-класс по набойке на тему: «Маляванка. Вытокi
самабытнага мастацтва», где посетители смогут ознакомиться
с творчеством самодеятельных мастеров и современных авторов этого
вида декоративно-прикладного искусства Беларуси, а также создать
памятный сувенир своими руками.
Маляваные дываны – в переводе с белорусского языка означает
«расписные ковры» – это вид народного творчества, картины большого
размера, написанные на домотканом холсте или мешковине черного либо
темно-коричневого цвета масляными или самодельными клеевыми
красками.
Среди наиболее известных художников, работавших в этой
технике, – Язеп Дроздович. «Маляванкi» включены в государственный
список историко-культурных ценностей.
Завершится первый день фестиваля концертом органной музыки
Валерия Шмата (Речицкая детская школа искусств», ул. Советская 27;
20.00).
Центральной площадкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу»
21 мая станет Площадь Октября. Каждый желающий получит
возможность принять участие в олимпийском квесте, попробовать себя
в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных
видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы
(с 13.00 до 17.00). Для участников будут работать фуд-корт, зона
семейного отдыха и выставка-продажа «Белорусские бренды».
Спортивные площадки будут организованы по 30 видам спорта: борьба
вольная, бокс, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая
стрельба, дзюдо, тяжелая атлетика, настольный теннис, конный спорт,
каратэ, хоккей с шайбой, пожарно-спасательный спорт, стрельба из лука,
теннис, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, откроется и новая локация
– метание ножей и другие активности.
Дополнительно будет организована площадка научно-
практического центра спорта (РНПЦ) и диспансера спортивной
медицины.
Как и в прошлом году, Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь предоставит вертолет МЧС, с которого спустятся
парашютисты с Государственным флагом Республики Беларусь,
флагами Национального олимпийского комитета и Министерства
по чрезвычайным ситуациям.
В заключительный день фестиваля состоится также презентация
коллекций одежды «Роднае моднае» (17.00) белорусских предприятий,
дизайнеров и предпринимателей. Каждый желающий сможет также
приобрести продукцию от отечественных дизайнеров и предприятий.
На главной сценической площадке определят лучших молодых
исполнителей в вокальном конкурсе (Площадь Октября; 18.00).
Лауреаты получат дипломы и призы, а также смогут в дальнейшем
принять участие в мастер-классах ведущих наставников страны.
Фестивальная программа в Речице завершится 21 мая вечерним
гала-концертом с участием популярных артистов белорусской эстрады
(Площадь Октября; 20.00).
Культурно-спортивный фестиваль «Вытокi» продолжится в 2022 году
в следующих городах: Столин (3 – 4 июня), Новогрудок (17 – 18 июня), Горки
(22 – 23 июля), Полоцк (12 – 13 августа), Копыль (26 – 27 августа).
Справочно:
В 2022 году культурно-спортивный фестиваль «Вытокi. Крок да Алiмпу»,
который объединяет людей разных интересов и возрастов. состоится
во второй раз. Годом ранее в нем приняли участие более 100.000 человек
в шести городах нашей страны, более 20.000 юных белорусов прошли
олимпийский квест. Фестиваль «Вытокi» в 2021 году способствовал
развитию видов спорта в регионах. При содействии НОК Беларуси, в регионах
(Орша и Кобрин) начали работу два отделения по теннису.
В Солигорске состоялось открытие спортшколы, где построена
великолепная база для занятий теннисом.
На фестивале «Вытокi. Крок да Алiмпу» юные артисты получили
возможность проявить свои таланты, а обладательница Гран-при
финального конкурса в Минске Софья Рустамова получила в подарок песню
и выступила на конкурсе молодых артистов на «Славянском базаре».
В 2021 году в молодежной образовательной программе «Вытокi»
представлены более 30 молодежных проектов. Организованы консультации
с представителями Национального центра интеллектуальной
собственности (НЦИС) и патентных агентств по охране интеллектуальной
собственности, продвижению молодежных инициатив. По результатам
этой работы один из проектов стал финалистом республиканского конкурса
ГКНТ «Лучший молодежный проект». Издан буклет с презентацией лучших
проектов программы.
Отметим, в культурно-экономической программе «Капитал места»,
в рамках фестиваля, в семинарах по разработке и продвижению региональных
и национальных брендов приняли участие более 120 представителей местных
предприятий и организаций. Проведены консультации по регистрации
географических указаний для двух предприятий, имеющих очевидные
перспективы в этом направлении. Фестиваль способствовал продвижению
и местных брендов, которые нередко хорошо представленные за рубежом,
получили дополнительную возможность продвижения своей продукции
на республиканском уровне (пример – «Кобринские сыры»).
НОК Беларуси по итогам 2021 года также был удостоен специальной премии
Президента Республики Беларусь. Награда присуждена за организацию
и проведение спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу».
Организаторами фестиваля «Вытокi» являются Национальный
олимпийский комитет Республики Беларусь, Федерация профсоюзов
Республики Беларусь, ООО «АртХаос» и ООО «БелБрендАудит».
Вход на все мероприятия – бесплатный.
Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия с 20 по 21 мая и направить данные Ваших
представителей для аккредитации не позднее 16 мая на e-mail: press@noc.by (Виктория Меннанова, пресс-секретарь
НОК Беларуси, +375 17 309 25 06, +375 29 6928807; ведущий специалист Новиков Александр +375 17 309 25 51).
По вопросам освещения культурной программы 20-21 мая обращаться по телефону
+375 29 807-01-82, Валентина Дынич (ООО «БелБрендАудит).