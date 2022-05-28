Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут 30 мая во всех школах района. И если для одних последний звонок ознаменует начало долгожданных летних каникул, другие об отдыхе могут только мечтать: выпускные экзамены и вступительная кампания проверят выпускников на прочность.

Выпускные экзамены в школах Беларуси пройдут с 1 по 9 июня. Девятиклассникам предстоит сдать три обязательных экзамена в письменной форме: русский язык (диктант), белорусский язык (диктант), математика (контрольная работа). Они пройдут 2, 7 и 9 июня. Учащиеся 11-х классов сдают четыре обязательных выпускных экзамена: русский или белорусский язык (изложение) и математика (контрольная работа) сдаются письменно, история Беларуси и иностранный язык пройдут в устной форме. Экзамены в письменной форме будут проведены 1, 3 и 6 июня. Даты проведения экзаменов в устной форме устанавливаются руководством школы. Выпускные вечера для 11-классников, на которых им будут вручены документы об образовании, состоятся 10 июня.

В соответствии с решением Буда-Кошелевского райисполкома №400 от 4 мая 2022 года будет ограничена продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив:

– с 8.00 30 мая до 8.00 31 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к окончанию учебного года;

– с 8.00 10 июня до 8.00 11 июня в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Также в указанное время, согласно решению Гомельского облисполкома №163 от 27 февраля 2009 г., розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется.

Напоминаем детям и родителям, что школьные линейки начнутся в 9.00. Не опаздывайте.

Анна ЛИТАШ