Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече лидеров стран ОДКБ в Москве внес конкретные предложения для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

«Что нужно сделать для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации. Пока навскидку мне видятся следующие шаги. Просто первоочередные. Их много. О них очень много в свое время говорил Эмомали Шарипович (Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. — Прим. БЕЛТА), обращаясь к проблеме того региона», — сказал глава государств.

Усилить политическое взаимодействие и координацию

Во-первых, Александр Лукашенко считает необходимым усилить политическое взаимодействие и координацию государств — членов ОДКБ. «Надо повысить коэффициент полезного действия механизма консультаций по вопросам внешней политики и безопасности. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиция Организации были видны и слышны. И этот голос и позиция должны быть едины. Как на Западе», — сказал он.

Глава государства предложил министрам иностранных дел подумать над тем, где и как это делать для достижения оптимального эффекта: «Пусть они подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств. Мы должны заблаговременно выработать позицию Организации по этому вопросу и довести свои интересы до мирового сообщества. Мы в этом должны быть едины. Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться, в данный момент в одиночку, с попыткой расширения НАТО».

Уделить внимание информационной безопасности, борьбе с фейками

Второе — Александр Лукашенко обратил внимание на вопрос повышения эффективности противодействия вызовам и угрозам в информационном пространстве, включая борьбу с фейками и дезинформацией. «Понятно, что против нас развернута сейчас гибридная война с составляющей частью, в которой основной является информационная война. Для того чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности, активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты, с целью действенного реагирования на фейки и информационные вбросы», — заявил белорусский лидер.

«Надо подумать серьезно и, может быть, пойти по пути Китая в информационной борьбе, особенно в интернете«, — сказал глава государства.

По его словам, соответствующие задачи должны быть поставлены всем — внешнеполитическим ведомствам, спецслужбам и секретариату ОДКБ.

Усилить прогнозно-аналитическую работу

В-третьих, явно назрела необходимость усиления прогнозно-аналитической составляющей в работе Секретариата ОДКБ, считает глава белорусского государства: «Уверен, что подобные структуры есть в ООН, ЕС и НАТО. Возможно, стоит подумать над созданием в Секретариате подразделения, отвечающего за анализ и стратегическое планирование. Думаю, генсекретарю надо проработать этот вопрос».

Объединить потенциал аналитических центров

«Четвертое: целесообразно подумать над объединением потенциала аналитических центров государств — членов ОДКБ и формированием сети данных структур для оказания содействия при подготовке концептуальных документов по актуальным вопросам международной повестки», — заявил белорусский лидер.

Подводя итог, Александр Лукашенко пояснил, что в это сложнейшее время предлагает, казалось бы, простые вещи, но это связано с тем, что по более сложным вопросам стороны могут сразу не договориться. «Может, это будут первые шаги. А идти надо дальше и глубже, как говорили раньше», — подчеркнул Президент.

Белта