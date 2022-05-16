Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

В Москве Александр Лукашенко примет участие во «Встрече лидеров» стран — членов ОДКБ. Саммит глав государств состоится в Кремле. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Как ранее сообщала пресс-служба Президента, помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Ожидается, что после саммита Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

12 мая во время встречи с российским послом Президент Беларуси подчеркнул, что вопрос импортозамещения сегодня один из важнейших в сотрудничестве с Россией. «Много компетенций и в Беларуси, и в России. Ну, они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Слава богу, что эти компетенции существуют», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко привел ряд конкретных примеров по направлениям сотрудничества: «Допустим, сегодня вопрос вопросов — это наш «Интеграл» и то, что он выпускает. И подобные предприятия в России. Солидные заделы мы имеем. И, допустим, «Горизонт». Он для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мне недавно доложили. Когда в России показали эту продукцию, все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами. Для беспилотников очень много продукции мы делаем. Поэтому импортозамещение и еще раз импортозамещение».

Белта