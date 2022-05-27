Небольшая Беларусь способна противостоять самым крупным государствам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности, передает БЕЛТА.

По словам Президента, принято считать, что воевать трудно с теми странами, которые имеют не только военную мощь, но и большую численность населения. Однако сегодня исход военных действий уже не так зависит от этого фактора, как это было раньше, обратил внимание главнокомандующий.

«Надо воевать не числом, а умением, как когда-то говорил наш известный полководец. Это приобретает сегодня серьезную актуальность. Это говорит о том, что и такое небольшое по численности государство, как Беларусь, вполне способно противостоять самым крупным государствам, — заявил Александр Лукашенко. — Но еще раз подчеркиваю: горячая война — это то, что мы умеем делать и будем делать, если не дай бог придется. Информационное противоборство, которое предшествует горячей войне и сопровождает любое военное противостояние, очень важно».-