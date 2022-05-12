Опыт сотрудничества Беларуси с Россией должен быть востребован и притягателен для других стран. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Несмотря на большие расстояния между Беларусью и Хабаровским краем, я хочу, чтобы идеологически правильно меня понимали. Я считаю, что от Бреста до Владивостока — это наше общее Отечество. И, несмотря на то, что на этом пространстве общем появились суверенные, независимые государства, мы как люди разумные должны отойти от разного рода предрассудков и организовать нормальное взаимодействие, чтобы было не хуже, чем в Советском Союзе», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что при этом нужно действовать так, чтобы не напрягать никого ни в России, ни в Беларуси, ни в других странах. «Но сделать так, чтобы мы были востребованы, наш опыт был востребован и притягателен для других республик. Это идеология моя с середины 90-х после распада Союза. Я не изменял своему кредо и не отступал от этой идеологии, — сказал Президент. — Она зиждется на том, что восточнославянская цивилизация — это одна из опор и основ вообще мировой цивилизации. И уничтожить ее — это значит уничтожить полпланеты как минимум. Но мы должны на этом стоять, мы должны выдержать. Это сегодня очень актуально».