На этой неделе по всей стране проходили мероприятия в честь 100-летия пионерии. Как развивалось пионерское движение в нашем районе, какое место оно занимало в жизни девчонок и мальчишек, «Авангарду» рассказала Мария Майсейкова, долгие годы возглавлявшая буда-кошелевскую пионерию.

– Больше всего я любила пионерские слеты, которые мы масштабно проводили каждый год, – вспоминает Мария Майсейкова. – Это было красиво, ярко и торжественно: флаги, горны, барабаны, строевые песни от каждой дружины. И самый главный символ пионерии – красный галстук. Подведение итогов у нас всегда проходило с концертами и награждением самых лучших отрядов и активистов движения в присутствии ветеранов и почетных гостей.

Активисткой Мария Григорьевна была с самого детства. В родной Майской школе Жлобинского района она возглавляла пионерскую дружину, а затем стала секретарем комсомольской организации. После поступления на химический факультет БГУ занималась студотрядовским движением. Неудивительно, что человек с таким опытом общественной работы и неуемной энергией связал свою жизнь с пионерией и работой с детьми, посвятив этому делу более 30 лет.

Когда я приехала в Буда-Кошелево, в районе было 40 школ, а значит 40 пионерских дружин. В каждой из них функционировали пионерские комнаты или уголки. Для передачи опыта проводили семинары, торжественные сборы дружин, выездные мероприятия, где пионервожатые могли обмениваться опытом и наработками, – делится Мария Григорьевна. – Хочу сказать, что все мои коллеги по движению были смелыми, активными и заинтересованными в своей работе людьми. Антонина Мороз, Мария Мрочек, Валентина Алейникова, Татьяна Краснобаева, Елена Тышко, Жанна Бакановская, Галина Борисенко, Елена Парфененко, которая сейчас, кстати, возглавляет районный отдел образования, – все они были лидерами, способными организовать и повести за собой детей.

Пионерское движение, помимо воспитания патриотизма, способствовало развитию в детях лидерских качеств, организационных способностей и инициативности. Пионерам сызмальства прививалось чувство ответственности за свои слова и поступки, младших товарищей, окружающий мир: отсюда всем известное «Пионер – всем ребятам пример».

Они брали шефство над октябрятами, помогали отстающим, ухаживали за ветеранами, организовывали сбор макулатуры и металлолома, следили за могилами героев войны – всего не перечесть.

– Мы старались создать для детей ту среду, которая была бы для них интересной и привлекательной, – рассказывает наша собеседница. – Дом пионеров вел работу с детьми всех возрастов. Каждый мог попробовать себя в разных областях. Так проявлялись их таланты и склонности. Даже самые отъявленные хулиганы, приходя в Дом пионеров, становились совершенно другими детьми. Был у нас один такой кружковец: в школе он был сущим наказанием для учителей, а у нас – никаких проблем: что-то мастерит в радио- и авиамодельном кружках, играет на барабанной установке. Ну, золото, а не ребенок. По-видимому, у нас он нашел то, что ему было по душе. Помню, когда Дом пионеров был еще в старом здании на Советской, в холодное время года по вечерам мне нужно было регулярно контролировать кочегарку. И как-то у меня спросили, не боюсь ли я ходить так поздно? А кого мне бояться, если меня все знают, особенно хулиганы?

В Доме пионеров функционировали кружки и секции разной направленности: авиамоделирование, фотография, кукольный театр, радиокружок, танцевальная студия, кружок мягкой игрушки и др. Совместно с детьми работники Дома пионеров организовывали концерты, утренники, выставки, новогодние представления. Самых активных кружковцев награждали, устраивали для них экскурсии не только по Беларуси, но и в соседние страны.

В 92-м Дом пионеров, а впоследствии Центр внешкольной работы, переехал в отремонтированное здание по ул. Ленина. Мария Григорьевна, будучи человеком целеустремленным, смогла в эпоху дефицита найти мебель и оборудование для организации работы кружков и укрепления материальной базы. Однажды ей вместе с руководителем авиамодельного кружка пришлось ввиду отсутствия транспорта в поезде везти станки и инструменты. И все для того, чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом и достойно выступать на соревнованиях.

– Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Я всегда любила детей, и мне хотелось сделать все возможное для развития их творческих способностей, создать задел на будущее, – признается Мария Майсейкова. – Мы изыскали средства на приобретение ударных установок, когда увидели, что ребятам это очень интересно. Первый в районе компьютерный класс был оборудован у нас. А когда в районе появилось собственное телевидение, воспитанники центра также активно включились в работу по созданию сюжетов. Мы организовывали дискотеки и просмотры фильмов. Стоит учесть, что в то время оборудование для подобных мероприятий было редкостью. Но наш коллектив находил силы и возможности, чтобы реализовывать свои идеи. Мы всегда поддерживали друг друга и до сих пор сохранили теплые отношения. В этой работе чувствовались жизнь и энергия. И когда я встречаю своих уже взрослых воспитанников и беседую с ними, понимаю, что все делалось не зря.

И сегодня, будучи ответственным секретарем районного совета ветеранов, Мария Григорьевна находит возможность проводить работу с детьми и молодежью.

Поздравление со 100-летием пионерского движения от Марии Майсейковой:

Юбилейная дата – это добрая память о прожитом, гордость за свершенное, размышления о настоящем и обнадеживающий взгляд в будущее. Хочу пожелать здоровья, мира, счастья, творческих успехов всей пионерии:

прошлой и нынешней. Пусть пионерский галстук останется связующим

звеном между поколениями.

Анна ЛИТАШ

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