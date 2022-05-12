Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая.

Семья является одним из важнейших институтов общества и самой первой ступенью социализации личности. Ее развитие и преобразование происходит вместе с окружающим миром, в зависимости от требований времени и потребностей социума.

День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о ее важности в нашей жизни и проявить внимание к близким и родным людям. Ведь без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной.

Несмотря на возраст и социальное положение, для каждого из нас семья всегда будет на первом месте в жизни. И не важно, каких именно людей мы относим к этой категории: родителей, супругов или детей. Семья — это не просто сообщество людей, живущих в одном доме. Это теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга. Поскольку семья является первой социальной группой, в которую попадает человек, то именно здесь он формируется как личность. Поэтому очень важно всецело поддерживать не только благополучие уже имеющихся семей, но и создание новых.

Проблемы семьи сегодня

Учреждению данного праздника способствовала озабоченность мирового сообщества тем положением, в котором оказалась современная семья. В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема неполных семей и огромного количества разводов. К сожалению, нужно отметить, что наша страна не стала в этом исключением. Сегодня люди предпочитают создавать семью в достаточно позднем возрасте, т.к. сначала хотят получить достойное образование, сделать карьеру и заработать деньги. Детей заводят также достаточно поздно. Многие люди не хотят иметь детей, т.к. считают, что их будет непросто обеспечить или не хотят себя связывать. По этой же причине большинство современных семей обзаводятся только одним ребенком. Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать большую популярность гражданских браков. Люди хотят избежать лишних обязательств, поэтому они предпочитают жить вместе без официальной регистрации своих отношений.

Правила существования здоровой и счастливой семьи

1) Все члены семьи равны и одинаково воспринимаются друг другом.

2) Самыми существенными качествами в семье считаются доверие, открытость и честность.

3) Общение внутри семьи происходит на основе обоюдного согласия.

4) Все члены семьи могут рассчитывать на поддержку.

5) На каждом члене семьи лежат определенные обязательства и ответственность за свою семью.

6) Отдых, за редким исключением, должен быть семейным и приносящим радость всем членам семьи.

7) Традиции семьи очень важны и соблюдаются каждым.

8) Каждый в семье – личность, со своими особенностями, к которым все относятся с уважением.

9) В обязательном порядке в семье уважают право на личное пространство и обеспечивают неприкосновенность личной жизни каждого.

10) Даже если чувства какого-то члена семьи не разделяются остальными ее членами, они принимаются и рассматриваются.

Ежегодно в этот день в Республике Беларусь проводятся просветительские, публичные и праздничные мероприятия: концерты; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия.

Мероприятия, подготовленные в рамках Дня семьи, получат освещение в средствах массовой информации с целью повышения престижа семьи в обществе, ответственного родительства.

В рамках Международного дня семьи 13 мая с 11.00 до 13.00 на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячих» телефонных линии с врачами-акушер-гинекологами по телефону 7-25-01 и по телефону 7-14-68 с врачами-педиатрами районной поликлиники.