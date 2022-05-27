Сегодня состоялась очередная 48-я сессия районного Совета депутатов 28-го созыва. Участие в сессии принял депутатский корпус и члены молодежного совета при райсовете.

В центре внимания – духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи в современных условиях.

С докладом по данному вопросу выступили начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко и главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ольга Ахременко. Докладчики отметили, что в Год исторической памяти будет продолжена планомерная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Также будут совершенствоваться методы и формы работы с молодежью, увеличен охват молодых людей мероприятиями, формирующими патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

Кроме того, на сессии были рассмотрены и текущие вопросы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА