В Речице завершился первый этап второго сезона культурно-спортивного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Несмотря на ненастную погоду, которая установилась во второй день форума, праздник удался — по предварительным подсчетам на площадках «Вытокаў» побывало около 25 тыс. человек. Чем запомнился заключительный день фестиваля — в репортаже корреспондента БЕЛТА.

Если первый день фестиваля носил преимущественно светский характер, то в субботу, 21 мая, центр Речицы превратился в огромную развлекательную площадку. Всего организаторы фестиваля предложили на суд зрителей более 30 локаций, в которых дети и взрослые соревновались в различных видах спорта.

На подготовку спортивного фестиваля ушли долгие недели. Как отметил заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Владимир Привалов, областные и районные власти обновили материально-техническую базу, организовали кампанию в СМИ.

«Любое мероприятие, которое проходит на территории Гомельщины, всегда волнительно, и мы очень трепетно подходим к его организации. Особенно когда мероприятие связано со спортом. Наш регион уже второй раз принимает «Вытокі». В минувшем году спортивный праздник прошел в Мозыре. Благодарим Национальный олимпийский комитет и других организаторов за оказанную высокую честь принять фестиваль на своей земле еще раз», — сказал зампред облисполкома.

Официальное открытие фестиваля было намечено на 13.00. Однако уже до часа икс зрителям предложили и хлеба, и зрелищ. На площади Октября заработал огромный фуд-корт, палатки с продукцией предприятий со всей Гомельщины. Сюрприз преподнесли бойцы МЧС, которые совершили десантирование из вертолета МИ-8. Во время спуска на парашютах, спасатели развернули госфлаг Республики Беларусь, Национального олимпийского комитета и своего ведомства.

Церемония открытия запомнилась не только программными речами, но и еще одним важным событием. НОК в лице вице-президента организации олимпийского чемпиона 1992 года в каноэ-двойках Дмитрия Довгаленка передал руководству региона сертификат на Br100 тыс. Эти средства впоследствии пойдут на развитие спортивной инфраструктуры города и района.

«В первую очередь нужно поздравить жителей Речицы, ведь именно им выпало право первыми в этом году открывать «Вытокі», — сказал спортивный функционер. — Когда мы начинали первый сезон фестиваля, мы не до конца осознавали его масштаб. За год мы проехали по всей республике и получили бесценный опыт. Думаю, что в этом году с учетом наработок фестиваль будет еще более масштабным».

К слову, сегодня в регионе работают 3 спортивные школы, которые культивируют 12 видов спорта. Уроженцами района являются множество именитых спортсменов. В частности, велосипедист Василий Кириенко и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в толкании ядра Евгений Бриги.

Автограф чемпиона и олимпийский квест

После церемонии открытия заработали спортивные площадки, в которых мог принять участие каждый желающий. У каждой локации на протяжении многих часов собирались десятки, а иногда даже и сотни людей.

Одной из самых популярных площадок стал стенд с пулевой стрельбой. Здесь мы повстречали олимпийского чемпиона Лондона-2012, неоднократного призера других Олимпиад Сергея Мартынова. Пока ребята учились стрелять из спортивной амуниции, именитый атлет выразил уверенность, что фестиваль стал для Речицы настоящим спортивным и, что немаловажно, культурным событием.

«Представлено очень много видов спорта. У ребят есть возможность «прицениться» к какому-либо виду, испытать себя», — отметил олимпийский чемпион.

Также по мнению спортсмена важно, что в форуме приняли участие предприятия и коллективы культуры. Это позволяет прочувствовать атмосферу региона и поближе с ним познакомиться.

С Сергеем Мартыновым солидарен коллега по спортивному цеху серебряный призер в индивидуальной гонке по биатлону Ванкувера-2010 Сергей Новиков. «Приятно видеть такое больше количество людей. Как детей, так и взрослых. Они искренне заинтересованы спортом. Такие мероприятия, когда дети могут попробовать себя в спорте сами, вносят большой вклад в его популяризацию», — поделился эмоциями он.

По мнению спортсмена, такие мероприятия важны в первую очередь для небольших городов.

«Люди могут сполна окунуться в необычную и захватывающую спортивную атмосферу», — уверен Сергей Новиков.

Популярностью также пользовались площадки, где ребята соревновались в легкой атлетике, баскетболе, настольном теннисе. Свои локации представили и белорусские предприятия. Так, в шатре ОАО «Белагропромбанк» ребята соревновались в армрестлинге, гиревом спорте, разнообразных играх. Победители и участники получили ценные призы. Отметим, что ОАО «Белагропромбанк» является генеральным спонсором Национального олимпийского комитета и принимает участие в «Вытоках» с первого сезона фестиваля.