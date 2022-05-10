На основании Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты в Республике Беларусь состоится открытие охоты в летне-осеннем сезоне 2022 года на косулю европейскую в период с 15 мая по 30 сентября.

Добывать можно не всех особей, а только взрослых самцов и в исключительных случаях – селекционных животных этого вида (самок и сеголетков с аномалиями в развитии, больных и т.п). Охотиться разрешено круглосуточно ружейным способом из засады или с подхода. При этом можно применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты (определенных параметров). Охота на данных условиях продлится по 30 сентября.

Добывать самок косули и других копытных запрещено до 1 октября, поскольку в весенне-летний период они вынашивают и растят потомство. Браконьерам, добывшим беременную самку, придется возмещать вред за каждого неродившегося детеныша, как за взрослую особь.

(Косуля принадлежит семейству оленей. Считается самым маленьким его представителем. Практически всегда это животное держится подлеском. После дождливой погоды косуля выходит сушиться на опушку леса. А это означает, что охотнику может сильно повезти.)

Следует помнить, что незаконная добыча косули является уголовно наказуемым деянием. За данное преступление (в соответствии с ч. 2 ст. 282 Уголовного Кодекса Республики Беларусь) может быть назначен штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, виновный может лишиться права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Подлежит уплате и причиненный природе вред: за одну особь косули – 120 базовых величин или 3840 рублей.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ