Для заведующих 10 фельдшерско-акушерских пунктов района закуплены новые велосипеды.

Как отметил главный врач райбольницы Станислав Крылатов, «Аисты» на сумму 5 тыс. рублей приобретены в мае текущего года благодаря содействию главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома и финансовой поддержке Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. «От лица всего коллектива учреждения хочу поблагодарить начальника управления по здравоохранению Николая Куденьчука и лидера профсоюзов работников здравоохранения Гомельщины Надежду Зимину за оперативное решение вопроса и оказанную помощь. Важно, когда забота направлена и на медиков, и на пациентов одновременно», – добавил Станислав Евгеньевич.

Велосипеды уже стали незаменимыми помощниками медработникам Бацунского, Гусевицкого, Ивольского, Чеботовичского, Кошелевского, Николаевского, Приборского, Глазовского, Октябрьского и Калининского ФАПов. В зоне обслуживания каждого находится далеко не один населенный пункт, и медикам порой приходится преодолевать десятки километров, спеша на помощь жителям.

К тому же велосипеды оте-чественного производства давно зарекомендовали себя благодаря отличному качеству, полной комплектации и простоте в эксплуатации. И самое главное, передвижение на двухколесном транспорте не требует водительского удостоверения, а лишь знания и соблюдения правил дорожного движения.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива ЦРБ