Второй сезон фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» стартовал в Гомельской области. На два дня, 20 и 21 мая, центром спортивно-культурной жизни Беларуси стал один из древнейших городов страны – Речица.

Скучать на празднике спорта и белорусской культуры не придется, заявили организаторы фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» – Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство спорта и туризма, галерея «АртХаос» и компания «БелБрендАудит». И в этом нет ничего удивительного, ведь в 2021 году фестиваль посетили более 100 тысяч любителей здорового образа жизни.

В 2022 организаторы культурно-спортивного праздника выбрали локациями для проведения фестиваля небольшие города районного масштаба, где численность населения составляет от 10 до 30 тысяч человек. Старт действу дали в Речице, где проживает чуть более 66 тысяч белорусов.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев отметил, что мероприятия, которые популяризируют спорт, очень важны для людей.

– В 2022 году фестиваль «Вытокі», уникальный проект Национального олимпийского комитета Республики Беларусь и Федерации профсоюзов Беларуси, стартует в красивом древнем городе Речица. Здесь все буквально пропитано историей. Мы поедем дальше по небольшим городам нашей страны: Столин, Полоцк, Горки, Новогрудок, Копыль. В прошлом году мы побывали в городах 100-тысячниках и увидели, что мероприятие нашло отклик у граждан нашей страны. Видите, сколько молодых семей, местных жителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками? «Вытокі» объединяют в себе спорт, культуру и искусство. Концерт органной музыки, мастер-классы ремесленников, спортивные интерактивные площадки, вокальные конкурсы, концерт заезд белорусской эстрады – все это «Вытокі». Каждый здесь может найти себе занятие по душе, – заверил Вадим Грачев.

На мероприятии представлены и спортивные школы профсоюзов. В Гомельской области работает 19 спортшкол ФПБ, где обучаются более 7.5 тыс. детей. В их подготовке заняты почти 300 тренеров.

– И это очень важная социальная функция: пока родители на работе, дети заняты полезным делом, – подчеркнул Вадим Грачев. – Наверное, не каждый из них, хотя мы им этого желаем, в будущем станет чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Но то, что ребята занимаются в спортшколах закаляет их характер, воспитывает волю к победе, а значит, они вырастут настоящими патриотами своей страны. И они будут нести землякам идеи здорового образа жизни, самобытности белорусов, уважения к белорусским традициям в наших трудовых коллективах.

Символично, что фестиваль открыли в День работников физической культуры и спорта, который в 2022 году отмечают 21 мая. А днем ранее в Речице организовали пресс-тур для представителей республиканских и региональных СМИ. Журналисты посетили краеведческий музей, познакомились с памятниками архитектуры – Свято-Успенским собором и Свято-Троицким костелом, часовней Евфросинии Полоцкой. Гостям рассказали о работе Речицкого метизного завода и популярной среди туристов усадьбе «Велес». Также прошел семинар-практикум по олимпийскому образованию и ряд других ярких мероприятий.

Говорили, естественно, о своем родном – наследии белорусского народа, что в Год исторической памяти особенно близко каждому из нас. Ярким акцентом первого фестивального дня стал мастер-класс на тему: «Маляванка. Вытокi самабытнага мастацтва». Наши предки писали картины большого размера на домотканом холсте или мешковине масляными или самодельными клеевыми красками.

Жители и гости Речицы смогли ближе познакомиться с творчеством мастеров и современных авторов белорусских «маляванак» – расписных ковров, включенных в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Гостям фестиваля даже предложили создать памятный сувенир своими руками.

Самым известным художником, работавшим в технике «маляваных дыванаў», считается Язеп Дроздович. «Маляванкi» же включены в государственный список историко-культурных ценностей.

Завершился первый фестивальный день концертом органной музыки разных эпох и стилей в исполнении Валерия Шмата. А уже с утра 21 мая все внимание участников форума было приковано к главной арене спортивно-культурного праздника «Вытокі. Крок да Алiмпу» на площади Октября.

Здесь расположились десятки локаций с тематическими и познавательными зонами, белорусскими брендами, выставками-продажами продукции белорусских производителей и фуд-кортом. Все для того, чтобы гости города смогли раскрыть для себя весь его потенциал.

А в 13:00 состоялось торжественное открытие Регионального олимпийского дня. С приветственным словом к участникам форума обратились председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, вице-президент Национального Олимпийского комитета Республики Беларусь, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок и председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко.

От лица НОК Дмитрий Довгалев поздравил жителей Речицы, которой выпала честь принимать вторые «Вытокі», и отметил:

– Когда мы начинали первый сезон фестиваля, мы не до конца осознавали его масштаб. За год мы проехались по всей республике и получили бесценный опыт. Я думаю, что в этом году с учетом наработок, фестиваль будет еще более масштабными, – сказал вице-президент НОК.

Также Дмитрий Довгаленок отметил, что в программе «Вытокаў» будет работать сразу несколько десятков спортивных площадок: от велоспорта до стендовой стрельбы.

– Надеюсь, что после того как в вашем городе завершатся «Вытокі» у вас останется добрая память, а мы получим новых спортсменов, которые, попробуют силы в нашем Олимпийском квесте. В Речице сегодня работают 3 спортшколы, где культивируется 12 видов спорта. Возможно, сегодня дети откроют какой-то другой вид спорта, и в перспективе родители будут просить открыть новое отделение отделение. «Вытокі» – это праздник и наши дети должны попробовать себя в спорте, – подчеркнул Дмитрий Довгаленок и вручил руководству Речицы сертификат на 100 тысяч рублей.

Средства пойдут на создание площадки игровых видов спорта: волейбол, баскетбол, футбол и воркаут.

Как отметил представитель Гомельского облисполкома Иван Крупко, Гомельская область – один из лидеров в развитии физической культуры и спорта в Беларуси.

Далеко за пределами области хорошо известны имена чемпионов и призеров Олимпийских игр Игоря Макарова, Леонида Гейштора, Сергея Смаля, Ольги Худенко и Марины Литвинчук. Уроженец Речицы Василий Кириенко долгое время был одним из лидеров мирового велоспорта, выступал за ведущие профессиональные команды.

В регионе заниматься спортом можно в 2095 спортсооружениях: работают 23 стадиона, 82 специализированных спортивных зала, 7 манежей, 14 гребных и 6 лыжных баз, 33 бассейна, 2 ледовые арены.

– «Вытокі» – именно та площадка, которая дарит соревновательный азарт и радость побед, где есть возможность испытать физические силы и открыть для себя новые познавательные факты. Это уникальный фестиваль, формат которого раскрывает традиции и достижения региона через спорт, историю, культуру, искусство, ремесла, – подчеркнул Иван Крупко.

Практически ежеквартально на Гомельщине открываются спортивные залы, многофункциональные центры, стадионы, бассейны, активно строится спортивно-развлекательные площадки, рассчитанные на самые разные возрасты.

– Во дворах многоэтажной застройки буквально за год-полтора возведено 8 таких площадок в областном центре, 1 в Светлогорске, 3 в одном из районов Речицы, а на набережной Днепра открыта первая воркаут-площадка, – привел цифры и факты глава Гомельщины.

В рамках регионального олимпийского дня юные спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни, а также все желающие могут присоединиться к соревнованиям и спортивным конкурсам, пройти квесты, попробовать свои силы в разных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы.

На площади Октября в Речице 21 мая гостей фестиваля ждут спортивные локации по 30 видам спорта: борьба вольная, бокс, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, дзюдо, тяжелая атлетика, настольный теннис, конный спорт, каратэ, хоккей с шайбой, пожарно-спасательный спорт, стрельба из лука, теннис, гандбол, гребля на байдарках и каноэ. В этом году появилась и новая локация – метание ножей. Дополнительно организовали площадки научно-практического центра спорта (РНПЦ) и диспансера спортивной медицины.

Участвовать в олимпийских квестах могут дети в возрасте от 3 до 14 лет. На входе в парк им вручают специальную карточку для прохождения своеобразного олимпийского квеста. В нем – 15 заданий по разным видам спорта. Выполнивших все ждет главный приз – беспроводная музыкальная колонка.

Профсоюзы также вносят свой вклад в создание необходимых условий для полезного отдыха и занятий детей. В стране действуют 103 профсоюзные спортивные школы. Причем расположены они не только в городах, но и на селе.

Директор Гомельского областного спортклуба ФПБ Виталий Кожедуб рассказал:

– Сегодня представляем на «Вытоках» 2 школы: спортшкола профсоюзов по гребле (покажем греблю академическую и на байдарке), школа «Скиф» профсоюзной организации студентов университета имени Франциска Скорины представляет отделение карате. Это единственное подобное отделение в Гомельской области. А воспитанники отделения легкой атлетики профсоюзной спортшколы «Сож» станут участниками регионального олимпийского дня и покажут себя на наших локациях.

В Гомельской области функционируют 19 спортшкол системы профсоюзов, из них 14 находятся в Гомеле, 5 – в регионах. Культивируются 26 видов спорта: футбол,волейбол мужский и женский, борьба вольная и греко-римская, гребля на байдарке и каное, академическая гребля. Из всего представленного многообразия 18 видов спорта – олимпийские.

Совсем не женский вид спорта выбрала для себя Виктория Руденченко, которая уже 6 лет оттачивает свое мастерство.

– Мне нравится заниматься карате, без спорта я уже не смогу. Это очень увлекательно и полезно для здоровья, каждый день ходить на тренировки и что-то новое получать, – призналась Виктория. – Выбрала карате, потому, что когда была маленькая часто обижали, решила научиться давать отпор.

На счету у юной воспитанницы профсоюзной спортшколы уже несколько успешных стартов.

– На первенстве Республики Беларусь в марте 2022 года я занята 2-е место и стала кандидатом в мастера спорта. Недавно проходил и Кубок дружбы, приезжали представители России, Казахстана и других стран. Там я тоже заняла 2-е место. Это для меня большие и важные были мои соревнования, – рассказала Виктория. – Также участвовала в международных турнирах: выступала на соревнования в Хорватии, Загребе.

Особое внимание гостей «Вытокаў» привлекла аллея брендов, на которой представлена продукция различных предприятий: «СветлогорскХимволокно», Мозырского НПЗ, фабрики художественных изделий, Речицкого хлебзавода, Речицкого метизного завода и др. Восторг у гостей мероприятия вызвал легендарный грузовой МАЗ, который принимал участие в гонках ралли «Дакар». Все желающие могут почувствовать себя настоящими пилотами гоночного грузовика и сделать отличное фото.

Удивляли и ремесленники, которые съехались в Речицу со своей области. Тут тебе и резьба по дереву, и рушники, и вытинанка, лозо- и соломоплетение, работы декоративно-прикладного творчества из мешковины и джута, картины и иконы в технике алмазной мозаики.

Изюминкой фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» в вечерней части программы станет презентация коллекций одежды белорусских дизайнеров, предприятий и предпринимателей, которому дали символичное название «Роднае-моднае».

На культурно-спортивный фестиваль жители Речицы пришли семьями, даже дождь не помешал всеобщему веселью.

– Праздник получился замечательный, ничем не уступает «Дожинкам», которые Речица принимала в 2007 году. Спорт, искусство, белорусские традиции – это объединяет народ. Спасибо организаторам за активный досуг, эмоции и впечатления, – поделились Павел и Валерия Кравченко, которые пришли на мероприятие с годовалым сынишкой.

А школьники приходили на праздник целыми классами. Например, массово включились в борьбу за призами на спортивных локациях регионального олимпийского квеста учащиеся СШ№7 г. Речицы.

– В нашем учреждении образования обучаются 1853 школьника – это самая большая школа в Речице. Сегодня половина наших воспитанников, около 1 тыс. девчонок и мальчишек, присутствуют на «Вытоках», – рассказала директор школы Елена Скворцова. – Праздник получился замечательный!

Финальную точку фестиваля поставят конкурс вокалистов, вечерний концерт и праздничный фейерверк.

До встречи на «Вытоках» в Столине 3-4 июня!

Анжела ЛЮДЫНО

Фото Валерия КАРТУЛЯ

ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ