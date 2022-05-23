Ловля рыбы или отдых в охранной зоне линий электропередачи опасны для жизни!

Жлобинская межрайонная инспекция напоминает, что при осуществлении рыбной ловли следует соблюдать не только Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, но и предпринимать необходимые меры предосторожности для обеспечения сохранности жизни и здоровья.

Чаще всего рыбаками используются телескопические удочки, длина которых может быть более шести метров. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Кроме того, опасным может быть токопроводящий материал, из которого сделана удочка. А влажность и близость воды могут усилить воздействие электрического тока на человека.

Напоминаем, что при переходе или передвижении на лодке под проводами высоковольтных линий необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

Также категорически запрещается ловить рыбу во время грозы, т.к. вода отличный проводник электрического тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе до 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу, укрываться под деревьями.

Помните, что в охранных зонах линий электропередачи запрещается:

осуществлять добычу рыбы, других водных животных;

устраивать площадки для игр, костры, стоянки транспорта, палаточные городки, запускать воздушных змеев;

набрасывать на провода леску удилища, посторонние предметы;

приближаться к опорам линий электропередач, влезать на них, повреждать арматуру, изоляторы.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор, ни в коем случае не приближайтесь к поврежденным проводам ближе, чем на 8 метров, и не проникайте внутрь электроустановки. Берегите себя и своих близких.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖ и РМ.