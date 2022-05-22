22 мая – День Николая Чудотворца.

Святитель Николай прославился как великий угодник Божий, считается одним из самых особо почитаемых святых. Умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных, избавитель от внезапной смерти, он много совершил при жизни чудес. Например, по молитвам святого г. Миры был спасен от тяжкого голода. Не раз спасал утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. Верующие просят святителя об исцелении недугов, сохранении мира в семье, преодолении трудностей, рождении детей.

Следует сказать, что Николаю Чудотворцу посвящен не один праздник, а целых два: его вспоминают 19 декабря (в день кончины) и 22 мая (в день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в итальянский г. Бари).

Подготовила

Елена ДОРОШКО