Запрет на вылов сома, согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, устанавливается дважды в год. В весенне-летний период он дифференцирован по регионам.

В южных областях республики (Брестской и Гомельской) ограничения начали действовать с 19 мая и продлятся до 20 июня. На остальной территории запрет будет установлен с 31 мая по 1 июля.

В указанный период на Гомельщине запрещен вылов сома, так как в это время он уходит на нерест. Самый крупный хищник белорусских водоемов откладывает икру позже основной массы весенне-нерестующих рыб, когда прогреется хорошо вода. Его не зря называют санитаром дна: он потребляет больную и погибшую рыбу, поддерживая тем самым чистоту водной среды. В то же время сом остается привлекательным трофеем для браконьеров, которые для его вылова используют не только запрещенные орудия, но и взрывчатые вещества.

Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предупреждает, что в случае незаконной ловли сома в период запрета нарушителю придется заплатить 12 базовых величин и погасить административный штраф (до 30 базовых величин). С 19 мая, напоминаем, снят весенний запрет на ловлю рыбы в Гомельской области.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира или о фактах браконь-ерства обращаться следует в Жлобинскую МРИ ОЖиРМ по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2-76-30, или на «горячую линию» госинспекции 8-033-333-60-00 или по тел. 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Подготовила

Елена ДОРОШКО