Бояться не нужно, нужно знать!

ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ поражает иммунную систему человека, лишая ее возможности сопротивляться не только размножению ВИЧ, но и сопутствующим заболеваниям: туберкулезу, грибкам, пневмонии, ОРВИ, вирусным гепатитам

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. На стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько, что другие заболевания, развиваясь на фоне ВИЧ-инфекции, приобретают необратимое течение и приводят к летальному исходу.

Как ВИЧ распространяется?

ВИЧ распространяется через жидкую среду организма. Он находится в: крови;

сперме;

влагалищной жидкости;

грудном молоке; Как ВИЧ передается от одного человека к другому: занятия сексом (вагинальным, анальным или оральным) с человеком, который заражён ВИЧ;

использование одних шприцов с наркоманом или больным, который заражён ВИЧ;

в течение беременности, рождения, или кормления грудью, от матери, которая заражена ВИЧ;

во время переливаний крови, которая заражена ВИЧ (это очень редкий случай в медицинской практике).

ВИЧ не распространяется:

через ободок унитаза;

объятия, рукопожатия, или поцелуи с закрытым ртом (есть маленький шанс на заражение ВИЧ от «французского» поцелуя или поцелуя с открытым ртом, если есть контакт с кровью);

приёма пищи вместе с инфицированным;

от донорства крови;

от работы или общения с ВИЧ- инфицированными;

от использования телефонов;

от укусов насекомых;

через слезы;

путём плавания в одних водоемах.

Как и другие заболевания, вирус иммунодефицита человека лучше предупредить, чем потом лечить. Ведь на данный момент, к сожалению, не изобретено лекарство от этой болезни, позволяющее излечиться полностью. Поэтому важно знать все существующие способы и основные меры профилактики заражения ВИЧ-инфекцией.

На сегодняшний день профилактика ВИЧ-инфекции относится к самым действенным способам борьбы с опасной болезнью. Ученые всего мира делают все возможное, чтобы в ближайшее время было разработано эффективное средство против ВИЧ. И хотя некоторые успехи в этой области есть, вакцина от инфекции пока не изобретена. Поэтому профилактика ВИЧ – это надежный и гарантированный способ защиты от инфекции, и результаты его зависят от поведения каждого человека.

Одним из самых важных направлений профилактики ВИЧ можно считать профилактику вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, то есть – прохождение профилактического курса лечения беременными женщинами, являющимися носителями вируса иммунодефицита человека. Данная терапия направлена на максимальное снижение риска заражения ребенка внутриутробно.

Профилактика заражения половым путем представляет особую важность. К группе риска относится, в первую очередь, молодое поколение. Сегодня профилактика ВИЧ заключается в проведении информационной работы с молодежью, разъяснениях о важности использования презерватива для защиты от возможного инфицирования.

Если говорить о профилактике инфицирования через кровь, то необходимо помнить о правилах личной гигиены при пользовании туалетными принадлежностями. В первую очередь, это касается предметов, которыми можно порезаться и на которых могут сохраняться следы крови (ножницы, щипцы, бритвенные станки и т. д.). При проведении парентеральных манипуляций нужно соблюдать все правила асептики и антисептики.

Придерживаясь гигиены в повседневной жизни и сексе, можно оградить себя и своих близких от страшного заболевания, которое с каждым годом убивает все большее число людей.

В рамках Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа в УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ» 13 мая 2022 года будет организована работа «горячей» телефонной линии. Свои вопросы вы можете задать районному инфекционисту Махановой О.Л по телефону 7-64-93 с 12.00 до 13.00

Врач-инфекционист О. Л. Маханова