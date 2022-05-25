На ярмарке будет проводиться собеседование соискателей с работодателями (РУП «Белоруснефть-Особино») по вопросам трудоустройства. Все желающие смогут получить информацию о наличии свободных рабочих мест на предприятиях района, временных и оплачиваемых общественных работах. Также граждан проконсультируют по вопросам социального обслуживания и пенсионного обеспечения, профессионального обучения, выдачи субсидий для организации собственного дела, разъяснят особенности законодательства в сфере занятости населения.

Ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 12.00 на базе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 2.