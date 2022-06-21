Беларусь и Узбекистан планируют создать инновационное биофармацевтическое производство, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава по итогам встречи министра здравоохранения Беларуси Дмитрия Пиневича с директором агентства по развитию фармацевтической отрасли Министерства здравоохранения Узбекистана Сардором Кариевым и руководством ООО «ИнтерЛек» (Российская Федерация).

В пресс-службе уточнили, что обсуждались вопросы непосредственно производства лекарственных средств из плазмы крови человека и организация их экспорта.

Достигнута договоренность, что на основе инновационных технологий, разработанных специалистами Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий (Беларусь), будет создано совместное предприятие. Также шла речь о вопросах регистрации лекарств из плазмы крови человека на территории Беларуси и Узбекистана.

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