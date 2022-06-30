Благоустройство, работа коммунальной службы и медобслуживание: Анатолий Гапоник встретился с жителями Коммунара

В четверг, 30 июня, во Дворце культуры коммунаровцы смогли напрямую пообщаться с главой района Анатолием Гапоником в режиме «вопрос – ответ».

Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ и благоустройства. Так, жители дома №5, что по ул. Молодежной, и домов №2 и №3 по ул. Гомельской жаловались на протекающую кровлю. Председатель поручил до вторника обследовать жилые дома, чтобы установить причину протекания. Сельских жителей волновало также качество воды, были вопросы и к медобслуживанию.

Еще одна актуальная тема – благоустройство центральной площади, прилегающей к Дворцу культуры. В ходе диалога местные жители высказали главе района пожелания направить деньги, выделенные Коммунаровскому сельсовету за 2 место в ежегодном областном конкурсе на лучший сельский Совет депутатов в группе с численностью населения свыше 2000 человек. Анатолий Гапоник согласился с коммунаровцами, что площадка перед обновленным Дворцом культуры нуждается в реконструкции. «Мы обсудим со специалистами вашу просьбу и подумаем, как реализовать это все на практике», — сказал Анатолий Генрикович.