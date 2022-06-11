На сегодняшний день в мире насчитывают почти 2 миллиона блогеров, а чтение, просмотр предлагаемого ими контента – самое популярное занятие среди пользователей интернета. Накануне Дня блогера, который отмечают 14 июня, побеседовали с Яной Ткачевой – мамой в декретном отпуске из Буда-Кошелева, которая ведет в инстаграме блог о материнстве.

– Яна, как возникла идея вести блог?

– Блогерство меня заинтересовало еще в школе. Я давно хотела попробовать себя в этом, но не могла найти тему, которая мне была бы интересна. Когда родилась моя дочь Мирослава, я, как молодая мама, столкнулась с определенными трудностями, совершала ошибки. И тогда меня осенило: вот оно! Я решила, что буду делиться своим опытом, рассказывать, как это, быть молодой мамой.

– Как к твоему занятию относятся близкие?

– Есть родственники, которые не понимают, зачем я это делаю. Они считают, что мой блог – это «жизнь на показ». Я же думаю по-другому: если мне есть о чем рассказать, почему бы этого не делать? Тем более, как оказалось, мой опыт может быть кому-то полезен.

– Ведение блога – занятие трудоемкое. У тебя есть помощники?

– Чтобы написать пост, приходится потратить много времени: сделать качественное фото, придумать интересный текст. Мои главные помощники – дочь и муж: Мирослава позирует, Дима фотографирует. Все посты пишу сама, идеи для них беру из повседневной жизни.

– У тебя более 1500 подписчиков. Бывает ли, что в твой адрес высказываются негативно?

– Люди, которые подписаны на меня, комментируют посты и сторис, пишут в личные сообщения. В основном делятся своим опытом, задают вопросы либо просто благодарят. За все время, что веду блог, ни разу не сталкивалась с негативом в свой адрес. Потому, наверное, что моя аудитория – хорошие, добрые люди.

– На твой взгляд, что самое сложное в деятельности блогера?

– Лично для меня основная трудность заключается в том, чтобы найти время: домашние дела никто не отменял. Плюс ко всему, хоть я и в декретном отпуске, у меня есть подработка. Поэтому бывает, что в течение дня просто времени нет для того, чтобы написать пост. В таких случаях придумываю текст вечером или ночью.

– Когда-нибудь жалела, что начала заниматься этим?

– Наверное, ни для кого не секрет, что часто мамы в декретном отпуске просто не знают, чем заняться, кроме как уходом за ребенком. Для меня блог стал спасением. Ни разу не пожалела, что веду его. Хотя в последнее время чуть меньше уделяю ему внимания: переключилась на блог с новым контентом как мастер маникюра. Сейчас я максимально активна там.

Беседовал Юрий ЕЖОВ

Фото из архива

семьи Ткачевых