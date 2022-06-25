35 лет Валентина Сильченко трудится в районной ветлаборатории и главным принципом в работе считает добросовестное отношение к порученному делу.

Более тридцати лет назад Валентина Николаевна впервые переступила порог ветлаборатории, что на ул. Н.А. Прищепы, и все эти годы проработала на одном месте в отделе диагностики лаборантом бактериологического отдела. Отдел важный, даже, можно так сказать, стратегический. Через руки лаборанта проходят биоматериалы, которые необходимо исследовать на инфекционные и иные заболевания животных. В своей работе лаборанты используют специальные реагенты, питательные среды, проводят опыты на мышах, морских свинках и кроликах. Главное – вовремя выявить и не пропустить источник инфекции, определить необходимые виды антибиотиков для последующего лечения. Словом, профессия, требующая педантичности и скрупулезности.

За время работы, признается Валентина Сильченко, не получила ни одного замечания или выговора. Наоборот, в 2020 году от имени районного исполнительного комитета за многолетний добросовестный труд ей вручили благодарность. Ценят ее и в коллективе. Главный ветеринарный врач района Михаил Поплавский отзывается о Валентине Николаевне как о грамотном специалисте, способном качественно и в срок выполнить порученную работу.

О том, что ее профессия будет связана с сельским хозяйством, решила сразу после школы, когда, как и многие девчата из села, поступила в сельхозтехникум на Вилейщине. По распределению работала по специальности зоотехником, главным зоотехником в Кормянском районе. Позднее, переехав в Буда-Кошелево, пришла в ветлабораторию и до сих пор не изменила своему делу.

Уверена, многие из будакошелевцев, кто знаком с Валентиной Сильченко, считают ее уже своей землячкой. Настолько она сроднилась с нашим городом, чтит традиции, ценит людей за доброту и считает их, в свою очередь, своими земляками. Конечно, женщина помнит и бережно хранит в памяти воспоминания о детстве и юности, проведенных в деревне Милошевичи Лельчицкого района, о родителях, Николае и Надежде. Четверо деток было в их семье, Валентина – самая старшая.

«Отец – тракторист, но летом в уборочную всегда пересаживался на комбайн, а в помощники брал только маму. И каждый год они занимали передовые места, – рассказывает Валентина Николаевна. – Я старшая в семье, внешне очень похожа на папу. Мама была верующим человеком: всю жизнь молилась, чтобы сын стал священником. Как оказалось, ее слова были услышаны, но только не сын, а зять стал проповедовать слово Божье. У нас не было храма в деревне, поэтому частенько мы, ребятня, усаживались возле печки и мама нам рассказывала о жизни Иисуса Христа. Бывало, что ходили на службу через речку в соседнее украинское село».

Валентина Николаевна – счастливая супруга, мама, бабушка. С мужем Игорем они идут по жизни вместе с 1986 года. У семейной четы два сына – Евгений и Павел, два внука – Мишка и Сашка. Настоящий мужской коллектив! Но есть у нашей собеседницы близкие люди и среди женской половины – невестка, сватья, свекровь Любовь Алексеевна. Про нее Валентина Николаевна отзывается особенно тепло: «Со своей свекровью дружу. Как ее не уважать? Она добрейший человек, всегда была нашей опорой. Теперь пришло время, когда мы уже в силу ее возраста и состояния здоровья присматриваем за ней, навещаем, заботимся».

Есть у Валентины Сильченко и еще одна особенная роль: она жена священника. По ее мнению, не роль это вовсе, а важная часть жизни. Будучи верующим человеком, еще в советские времена она смогла отстоять свои убеждения и не позволила забрать у нее иконку. Во многом благодаря ей супруг стал ходить в храм, а впоследствии принял сан, когда учился в духовной семинарии. Она и сейчас поддерживает его во всем: «Я должна с хорошим настроением отправить его на службу и разделить с ним все трудности».

Сегодня супруги Сильченко живут в своем доме, который построили сами. Сад, огород, много цветов. Валентина Николаевна очень любит розы, их у нее сортов двадцать. Непрочь завести домашнее хозяйство, но только пос-ле того, как выйдет на заслуженный отдых. И тут же добавляет: «Долгосрочных планов не строю – все будет так, как должно быть. Рада, что родилась в Беларуси, встретила такого спутника жизни, имею работу по душе, живу среди добрых и порядочных людей, а самое главное – со мной рядом родные и близкие».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец