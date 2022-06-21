На территории Гомельской области расположено более 260 рек и 90 значительных по площади озер. Число мелких водоемов, каналов и ручьев исчисляется многими сотнями в каждом районе области. Ихтиофауна водных объектов области в настоящее время представлена 48 видами рыб, ряд из них (стерлядь, рыбец, гольян озерный) включены в Красную книгу Республики Беларусь.

В связи с жаркой погодой и повышенным уровневым режимом рек и озер в Беларуси наблюдается резкое ухудшение условий обитания рыбы, в результате чего в отдельных из них отмечается возникновение предзаморных и заморных явлений.

Летние заморы наблюдаются в жаркое время года (июнь-июль) при высоких температурах, в реках, озерах, водохранилищах, сильно заросших сине-зелеными водорослями, придающими воде густо-зеленый цвет. Чем больше заилен водный объект, чем больше в нем растительности, тем хуже в нем рыбе. Кроме того, в результате затопления пойменных участков рек, вызванных ливневыми дождями или поступлением паводковых вод, в летний период могут наблюдаться заморы рыбы, вызванные гниением залитой растительности.

Нередко причиной гибели рыбы в наших водоемах является бактериальная инфекция, которая встречается практически повсеместно в воде и грунтах, но при одновременном возникновении нескольких неблагоприятных фактов, к которым относятся в том числе и погодные условия, это может воздействовать на ослабленную рыбу.

Особую опасность представляет поступление в водоем болотных и промышленных сточных вод, которые приводят к массовой гибели рыбы. Воды, поступающие в рыболовные угодья из болотной местности, содержат большое количество органических веществ и бедны растворенным кислородом. Болотные воды также могут содержать закисные соединения железа, которые, окисляясь, потребляют весь кислород, растворенный в воде.

В результате замора может погибнуть практически вся обитающая в водоеме рыба. Не выполнение комплекса мер по осуществлению гидрологического, гидрохимического и иных видов контроля может привести к непоправимым последствиям в ихтиофауне.

Граждан, обладающих информацией по фактам «Заморных» явлений на водоемах и водотоках, просим незамедлительно предоставлять данную информацию в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефонам: 8 (02334) 2-76-30; 8 (02334) 2-74-30.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ.