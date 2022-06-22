В рамках недели молодежи выставка побывает во всех районах области, рассказала второй секретарь обкома БРСМ Евгения Кахаева.



Познакомиться с разработками гомельских инноваторов пригласили ребят из пришкольных лагерей областного центра. Им презентовали шесть проектов, которые стали победителями и призерами областных и республиканских этапов. Например, Артем Базаров в 2019 году отличился восстановлением работоспособности приемных капсул КТСМ-01Д. Эти капсулы уже активно используются на Белорусской железной дороге. Сейчас гомельчанин работает над универсальным автономным лабораторным блоком питания, который подходит для любой слаботочной аппаратуры.

Никита Тачилкин продемонстрировал свою знаменитую гидропонную ферму «Сады Семирамиды». Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Гомельского филиала университета МЧС Юрий Чёрный рассказал про установку «Silver Edge» для распыления твердых сыпучих материалов при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с розливом жидких агрессивных сред, которую придумал курсант Александр Абибак.

«100 идей для Беларуси» — прекрасная возможность для молодых ученых не только рассказать о своих идеях, но и обратить внимание специалистов на новые разработки, заслуживающие внимания и внедрения в производство. К слову, проекты гомельский новаторов по достоинству были оценены на различных международных выставках и конкурсах, которые прошли в Москве, Сочи, китайском Ханчжоу.

Фото автора

© Правда Гомель