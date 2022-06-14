12 июня в 13-08 поступило сообщение о пожаре деревянного нежилого дома в райцентре. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Чтобы уберечь себя и свою семью от пожара в вашем доме или квартире, помните и соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов:

-перед использованием электроприбора внимательно изучите инструкцию по его эксплуатации;

-своевременно ремонтируйте электроприборы (доверяйте ремонт только профессионалам);

-для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

— не перегружайте электрическую сеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;

— не применяйте для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки»);

— нельзя эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией, применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы;

— оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Срок службы и техническое обслуживание электроприбора указаны заводом-изготовителем в прилагаемой инструкции по эксплуатации прибора. Эксплуатация электроприборов сверх срока увеличивает вероятность возникновения пожара в жилом доме и квартире.

Помните! Малейшая неосторожность и беспечность в вопросах пожарной безопасности может привести к большой беде!

Буда-Кошелевский РОЧС