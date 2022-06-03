Масштабную реконструкцию электрических сетей проведут по улицам Дрозда, части Мичурина, Зеленой, Мира, Гагарина-1 райцентра. Начнется она 6 июня и продлится до 30 сентября.

На протяжении 4 месяцев подрядная организация филиала «Строительно-монтажное управление №3» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» будет реконструировать сети высоковольтных линий электропередачи по указанным улицам. Их замена необходима в связи с износом провода и арматуры, а также с перегрузками линий. Они не просто исчерпали свой ресурс (были построены в начале 80-х годов) – их дальнейшая эксплуатация опасна. «Мы заменим старые неизолированные провода и опоры электропередачи на новые, заново отстроим 2 трансформаторные подстанции. Все это поможет увеличить надежность электроснабжения потребителей, повысить безопасность и предупредить перепады напряжения, – рассказал начальник Буда-Кошелeвского РЭС Александр Вегера.

– На время проведения работ в домах жителей, расположенных по указанным улицам, будет частично отключаться электричество. Понимая, что это влечет за собой определенные неудобства, мы будем отключать электричество только в дневное время, а замена воздушных линий будет происходить по частям: демонтируется старый участок, чтобы в течение рабочего дня построить новый. Строители и электромонтеры будут прилагать все усилия, чтобы максимально быстро завершить монтаж каждого нового участка и подать напряжение потребителям. Телефоны для справок Буда-Кошелевского РЭС: 2 11 21, 2 16 33».

Ирина ПАЛУБЕЦ