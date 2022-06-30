Встреча с учащейся и работающей молодежью района, посвященная вопросам реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь состоялось в картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко.

На мероприятии присутствовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко. Спикерами выступили главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская, председатель РО ОО «БРСМ» Максим Ляпко и заместитель директора по воспитательной работе гимназии райцентра Анжелика Ткачева.

Молодые люди узнали о том, как и кем формируется современное медиапространство на Будакошелевщине. Внимание уделили организации летней занятости для школьников и работающей молодежи, реализации новых уникальных проектов, инициируемых «БРСМ», и гражданско-патриотическому воспитанию молодого поколения. Участники площадки активно включились в диалог, открыто высказывали свое мнение и предлагали новые идеи для развития молодежной политики.

Алина ЮРИНСКАЯ

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