В ходе ЦТ по русскому языку в г. Гомеле за пронос телефона удален абитуриент.

В Гомельской области 16-17 июня прошло тестирование по русскому языку, в нем приняли участие 6,6 тыс. человек.

Контролировали ЦТ 6 комиссий из 292 человек. За нарушение установленного порядка прохождения ЦТ был удален абитуриент по причине проноса мобильного телефона в аудиторию.

Следует отметить, что не явилось на испытание 215 абитуриентов.

Гомельская областная комиссия напоминает, что абитуриенты, не явившиеся на ЦТ по уважительным причинам (болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, подтвержденные документально), могут пройти его в резервный день (12, 14 и 16 июля). Для этого необходимо предварительно (2-7 июля) перерегистрироваться в одном из пунктов на резервный день (Брестский государственный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусско-Российский университет, Белорусский государственный университет).

В областном КГК продолжает работу «горячая линия» по тел.

23-83-85. Абитуриенты и их родители могут сообщить о нарушениях и недостатках в работе организационных и приемных комиссий.