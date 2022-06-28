МЧС предупреждает, сохраняется высокий уровень гибели людей от утопления. Будьте бдительны во время купания. Учитывайте вопросы безопасности при планировании отдыха у воды. Не оставляйте детей без присмотра.

За 27 июня 2022 года количество погибших от утопления составило 10 человек, из них 1 ребенок: в Брестской области – 1, в Витебской области – 1, в Гродненской области – 2, в Минской области – 4, из них 1 ребенок, и в Могилевской области – 2.

По оперативным данным ОСВОД :

с 01.01 по 28.06.2022 количество погибших от утопления составило 174 человека, из них 10 детей: (в Брестской области – 35, в Витебской области – 26, из них 2 детей, в Гомельской области – 22, из них 2 детей, в Гродненской области – 18, в Минской области – 30, из них 2 детей, Могилевской области – 25, из них 3 детей, и в г. Минске – 18, из них 1 ребенок;

с начала купального сезона с 01.06 по 28.06.2022 количество погибших от утопления составило 72 человека, из них 4 детей: в Брестской области – 10, в Витебской области – 12, из них 1 ребенок, в Гомельской области – 11, в Гродненской области – 8, в Минской области – 12, из них 1 ребенок, Могилевской области – 13, из них 2 детей, и в г. Минске – 6;

за прошедшую неделю с 20.06 по 26.06.2022 количество погибших от утопления составило 14 человек, из них 1 ребенок: в Брестской области – 2, в Гомельской области – 2, в Гродненской области – 2, в Минской области – 3, Могилевской области – 4, из них 1 ребенок, и в г. Минске – 1.

В связи с началом купального сезона резко возрос приток отдыхающих к водоемам, и соответственно увеличилось количество несчастных случаев. Подавляющее их число связано с нарушением правил безопасного поведения на воде.

Основными причинами гибели людей на водоемах по-прежнему остаются:

купание в состоянии алкогольного опьянения;

оставление малолетних детей без присмотра;

купание в запрещенных местах;

несоблюдение мер личной безопасности.

Купание в нетрезвом состоянии

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей. В прошлом году открытие купального сезона не для всех было удачным:

Важно! Нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершать поступки, которые никогда бы не совершил в трезвом виде.

Запрещается! Купаться в водоемах в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды, и после погружения в холодную воду наступает резкий спазм. В условиях открытого водоема это может стоить жизни.

Катание на плавсредствах

Многие граждане имеют в личном пользовании различные плавсредства (лодки, гидроциклы, катеры и др.), остальные пользуются взятыми на прокат. В любом случае любителям водных прогулок необходимо помнить, что катание на любых плавсредствах требует строгого соблюдения правил безопасности при их эксплуатации, нарушение которых может повлечь за собой непоправимые последствия:

Важно! Все находящиеся на плавсредстве должны надевать спасательные жилеты.

Запрещается:

превышать установленное количество людей на борту;

управлять плавсредсвами в состоянии алкогольного опьянения;

управляющему плавсредством заходить за обозначенные буйками акватории, отведенные для купания;

прыгать в воду с лодки;

сидеть на бортах, переходить с места на место и пересаживаться на другие катера, лодки;

выходить на воду на плавсредствах, совершенно для этого не приспособленных;

близко подплывать к плавсредствам, вблизи них возникают водовороты, волны и течения: плывущего может затянуть под них.

Попытки переплыть водоём

Осторожность на воде – это, прежде всего, необходимость. Люди (даже хорошо умеющие плавать) заплывают на глубину, а вернуться на берег уже не могут. Некоторые устраивают соревнования по преодолению препятствий. Но силы может рассчитать далеко не каждый:

Запрещается! Заплывать за ограничительные знаки и удаляться от берега во время купания на значительные расстояния, а также без острой необходимости (спасение людей) переплывать водоем.

Плавание и ныряние в незнакомых, необорудованных местах

Многие отдыхающие любят нырять в воду с высоты. Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опасно также нырять в воду с мостов, плотов, пристаней, дамб и других сооружений. Под водой могут быть сваи, камни и т.п.

Важно! Купайтесь только на оборудованных пляжах в зоне, огороженной буйками или поплавками.

Запрещается! Прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней и др.

Надувные матрацы, камеры и др.

Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные надувные предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто заканчивается трагически. Надувные камеры, матрасы очень лёгкие, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Стоит отвлечься на несколько минут – и берег оказывается вне пределов досягаемости. Матрас может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект, который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и он потеряет плавучесть в любой момент.

Важно! Любые подручные надувные средства, могут выскользнуть из рук, сдуться по какой-либо причине, и человек окажется в воде.

Запрещается! Использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др. надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами.

Подростки без присмотра у воды

Особый акцент хочется сделать на безопасности подростков у водоёмов. Они порой ведут себя слишком беспечно, самоуверенно, бегают и балуются у воды, не чувствуя никакой опасности. Родители должны понимать, что, сколько бы не было лет ребенку, будь он дошкольником или учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра взрослых. И именно родители обязаны поговорить с детьми обо всем, что может произойти, предупредить об опасности и объяснить последствия.

Важно! Правила для родителей:

не отпускайте ребёнка на пляж одного;

не упускайте его из виду, когда он плавает (не стоит полагаться на то, что ребёнок уже большой и отлично плавает);

выбирайте оборудованный пляж, ведь там дежурят спасатели.

Гибель детей на водоемах

Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без присмотра. Это правило, которому все взрослые обязаны неукоснительно следовать. К сожалению, зачастую на воде тонут малолетние дети, оставленные без присмотра взрослых.

Опасность, в особенности для маленького ребенка, представляют не только крупные водоёмы, но и декоративные пруды, и даже ёмкости с водой. Только родители, которые знают о возможных опасностях и воспринимают их всерьез, какими бы редкими и невероятными они не казались, смогут уберечь своего ребёнка от беды. Находясь с детьми у воды бдительность нельзя терять ни на минуту.

Важно! Не упускайте из виду детей, играющих у водоёмов. Лучше всего, если ребёнок будет играть на воде со взрослыми — только так можно полностью быть уверенными в его безопасности. Если вы не участвуете в играх, следите, чтобы ребёнок был в пределах вашей видимости.

Уважаемые родители! Лето замечательное время для отдыха, позитивных эмоций, ярких впечатлений. Но это и самый травмоопасный период для детей. Поэтому сделайте все, чтобы уберечь своего ребенка от неприятностей. Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте рядом со своими детьми и берегите их.