Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня для всех присутствующих — и сотрудников здравоохранения, и особенно проживающих в этом районе — день знаменательный. Когда в моем графике находится время, чтобы побывать на празднике, — это особое чувство. Мы этот дом открываем для наших малышей. Сейчас, в первые дни лета, которое началось добрым праздником — Международным днем защиты детей, у нас новое здание 9-й городской детской поликлиники», — отметил Александр Лукашенко.

Президент в первую очередь поблагодарил строителей, участвовавших в возведении этого объекта: «Два года — и красивое, удобное и очень нужное, как меня убеждают, помещение поликлиники было построено».

Новая шестиэтажная детская поликлиника была возведена на месте старого здания. Строительство начали в апреле 2020 года, спустя два года объект был принят в эксплуатацию. Учреждение рассчитано на 400 посещений в смену вместо 192 в прежнем здании.

Для жителей Партизанского района — это важное событие, ведь все это время врачам приходилось принимать детей на базе 14-й центральной районной поликлиники. Условия там были стесненные.

Во время церемонии открытия строители передали главе государства символический ключ от нового здания поликлиники, Президент в свою очередь вручил его главному врачу Алле Герасименко. Александр Лукашенко также передал поликлинике сертификат на приобретение реабилитационного тренажера.

В этом году 9-я городская детская поликлиника отмечает 35-летие. Она создана на базе медчасти Минского тракторного завода. В новом здании поликлиники будут оказывать многопрофильную амбулаторно-поликлиническую помощь детям и подросткам из Партизанского района Минска, а также детям Ленинского и Заводского районов — всего более 15,5 тыс. человек. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе аппаратами УЗИ высокого класса, цифровым рентгеновским аппаратом.