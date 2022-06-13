В связи с установлением IV-V класса пожарной опасности Министерство лесного хозяйства ввело запреты и ограничения на посещение лесов на территории 21 района Гомельской области. Данные решения принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям.

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.

Введение запрета на посещение лесов – временная мера, направленная, прежде всего, на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда. В связи с этим просим граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении IV класса пожарной опасности по условиям погоды — когда стоит жаркая, сухая погода, отсутствуют осадки, и пожар может возникнуть от малейшей искры.

Наиболее частой причиной возникновения лесного пожара является человеческий фактор: сжигание сухой растительности и мусора, брошенные не затушенные окурки и др.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Согласно ст. 16.21 КоАП РБ нарушителю грозит штраф в размере до 12 базовых величин. Если будет причинен ущерб лесному фонду, то размер штрафных санкций может вырасти до 30 базовых величин.

Ознакомится с картой запретов на посещение лесов можно на сайте Министерства лесного хозяйства по ссылке http://www.mlh.by/maps/map.php.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.