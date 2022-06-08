Гомель и Курск на форуме ТИБО-2022 актуализировали побратимство и договорились о взаимных визитах, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и глава города Курска Игорь Куцак подписали соглашение о побратимстве городов. Документ придаст очередной импульс всестороннему сотрудничеству между Беларусью и Курской областью.

«Это переподписание и пролонгация договора. Побратимские связи с Курском были установлены еще в 2004 году. У нас налажено всестороннее взаимодействие не только в социальной сфере, но и в образовании, здравоохранении и культуре. Помимо этого, наши субъекты хозяйствования традиционно активно сотрудничают», — отметил Петр Кириченко.

Глава Гомельского горисполкома добавил, что на полях выставки он не только продлил побратимство с российским городом, но и познакомился с новым мэром Курска. «Договорились о взаимных визитах. Мы посмотрим, какие еще у нас есть точки соприкосновения, и сформируем программу совместных действий на ближайшие годы», — сказал Петр Кириченко.

Он отметил, что скоро в Курске будет проходить ярмарка, в которой будет принимать участие предприятие «Гомельстройматериалы». Отмечается взаимный интерес со стороны Курской области. Также заинтересованы в сотрудничестве с этим российским регионом белорусские флагманы, такие как «Гомсельмаш».

Нынешний год является юбилейным в сотрудничестве между правительством Беларуси и администрацией Курской области. Сотрудничество реализовывается в рамках соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Беларусью и Курской областью России, которое было подписано 29 сентября 2020 года. Одним из приоритетных направлений совместной работы является межрегиональное партнерство. Между Беларусью и российским регионом действуют соглашения с 5 районами и 20 протоколов о побратимских связях между районами и городами сторон.

В соответствии с протоколом заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Курской области и Беларуси от 17 февраля 2022 года проводится работа по актуализации протоколов об установлении побратимских связей между районами и городами Курской области и Беларуси, которые подписаны до 2005 года. Соглашение о побратимских связях будет подписано в рамках визита губернатора Курской области Романа Старовойта.

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 проходит до 10 июня. На выставке свою продукцию и услуги представляют известные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента, научные и образовательные учреждения.