ОВЕН. Возникнет некоторая напряженность в семье и на работе. Лучше всего переключить внимание на общение с друзьями и учебу. Возможно, вас пригласят принять участие в увеселительной прогулке или в поездке за город.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют заниматься домашними делами, благоустройством дома. Вы сможете сделать быт более уютным и комфортным. Улучшится психологический климат в семье. Учитесь прислушиваться к своим ощущениям и мыслям, чтобы находить правильные решения.

БЛИЗНЕЦЫ. Вокруг много интересных людей, которые хотят общаться с вами. Прекрасное время для новых знакомств и поездок на природу, за город. Между тем не исключены трудности с финансами. Постарайтесь экономнее расходовать средства.

РАК. Творческий потенциал существенно возрастет. Это станет мотивом к открытию новых сторон в хорошо знакомых вещах. Не надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по нескольким направлениям. Избегайте общения с токсичными людьми.

ЛЕВ. Удача сама бежит к вам в руки. Нужно проявить лишь предприимчивость и сноровку. Научитесь читать между строк информацию, полученную в ходе каждого диалога. Многое зависит от вашего эмоционального настроя. Одинокие Львы могут пойти на сближение со своей давней пассией.

ДЕВА. Сейчас будут происходить неожиданные события. Стоит на время забыть о шумном времяпрепровождении. В противном случае вы рискуете поссориться с кем-то из близких. В целом неделя – затишье перед бурей. Звезды советуют расслабиться и получать удовольствие от размеренности.

ВЕСЫ. Перед вами открываются заманчивые перспективы. Из нескольких вариантов развития событий выбирайте тот, который максимально комфортен не только для вас, но и для вашего близкого круга. Почувствовав, что энергетический потенциал снизился, найдите время для отдыха.

СКОРПИОН. Неделя готовит много неожиданных встреч и интересных знакомств. В квартире лучше пока не затевать никакого ремонта или генеральной уборки: этим вы только увеличите беспорядок. Если не побоитесь пойти на риск в каких-то вопросах, удастся добиться реализации цели.

СТРЕЛЕЦ. Будьте внимательнее к тем людям, которых вы любите. Сейчас главное – не делать ничего без учета мнения любимого человека. Ваше желание обязательно всё понимать и всё знать на этой неделе лучше оставить за дверью. Научитесь просто наслаждаться моментом, не размышляя, что это, откуда и зачем.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам суждено испытать легкую грусть. Перешагните через неприятности, настройтесь на позитив и подумайте, как защитить себя от подобных ситуаций в будущем. Любимому человеку позвольте проявить себя так, как ему хочется. Хорошее время для любых лечебно-профилактических и оздоровительных процедур.

ВОДОЛЕЙ. Вряд ли вы сможете планировать встречи. Скорее всего, всё будет происходить спонтанно. В делах серьезно продвинуться вперед не получится. Старайтесь беречь себя от больших физических нагрузок. Удачный период для романтических отношений.

РЫБЫ. Вы долго и упорно шли к цели, самое время пожинать плоды. Семейные ценности становятся сейчас приоритетными, и это будет способствовать укреплению отношений. Возрастет влияние и значимость людей из вашего привычного круга общения.

© Правда Гомель