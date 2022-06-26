Талантливая и творческая молодежь давно стала визитной карточкой Будакошелевщины. Яркими ее представителями являются молодые специалисты из центрального районного Дома культуры.

Ни одно значимое культурно-массовое мероприятие, проходящее в райцентре, невозможно представить без этих молодых и очаровательных девушек. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что в лицо их знает буквально каждый житель города, следящий за культурной жизнью Будакошелевщины. Наших героинь объединяет не только место работы и то, что все они являются выпускницами Гомельского государственного колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского, но и неиссякаемая энергия и задор, любовь к творчеству и песне, стремление к самореализации и, конечно же, настоящая дружба.

Хореограф Алина Пликус в Доме культуры работает без малого три года. Свою увлеченность танцами она охотно передает как совсем юному поколению, так и людям среднего возраста. С будущей профессией наша землячка определилась еще в школьные годы. 8 лет занятий на хореографическом отделении Буда-Кошелевской детской школы искусств для нее не прошли бесследно. Алина решила пойти по стопам своего талантливого и безмерно преданного профессии педагога Сергея Устиненко, который, по её словам, и привил ей страсть к танцам. Еще одной отличительной чертой, характеризующей эту хрупкую и обаятельную девушку, является любовь к детям. А они чувствуют теплое отношение к ним и весьма охотно спешат на кружки по хореографии, и уже радуют своими первыми успехами зрителей.

Жительница агрогородка Пиревичи, что в Жлобинском районе, Дарья Бешимова, на Будакошелевщину попала по распределению два года назад. Причем, по признанию девушки, выбор на наш район пал вполне осознанно. Как говорится, поближе к родному дому. Трудится она культорганизатором в секторе по обслуживанию отдаленных малонаселенных пунктов и работой своей весьма довольна.

– Не передать словами, сколько положительных эмоций испытываешь от благодарных зрителей, для которых наш приезд – настоящий праздник. Нас всегда провожают цветами и аплодисментами. Именно в такие минуты понимаешь, что ты на верном пути, – делится Дарья.

В свое время девушка оту-чилась и даже успела поработать оператором почтовой связи. К счастью, быстро поняла, что это не её призвание, да и тяга к песне взяла верх. Именно в атмосфере творчества среди таких же увлеченных и талантливых людей она чувствует себя в своей стихии.

Еще одна яркая представительница дружного трио – хормейстер Анастасия Дробышевская. По словам коренной гомельчанки, каждое утро на работу она спешит с удовольствием, ведь здесь у нее сложился настоящий коллектив единомышленников.

Страсть к песне и вокалу Анастасия питала с самого детства, хотя до поступления в колледж искусств некоторое время пробовала работать в сфере продаж. Сегодня она смогла объединить вокруг себя творческих людей. Кстати, в начале этого года по ее инициативе в Доме культуры была создана вокальная группа «Ажиотаж», в которую вошли все наши три героини. Уверена, что это начинание ждет успех, ведь каждая из них по-своему уникальна и вносит определенную изюминку и колорит в общее детище.

На мой вопрос, о чем мечтает нынешняя молодежь, девушки ответили, что каждая из них стремится к самореализации, ставя перед собой новые цели. Несомненно, все у них получится, ведь энергии и стремления им не занимать.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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